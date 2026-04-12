Googles AI sprider miljoner felaktigheter i timmen

Det visar en ny analys utförd av AI-startupen Oumi på uppdrag av The New York Times.

Undersökningen, som använde det branschstandardiserade testet SimpleQA, granskade 4 326 Google-sökningar i två omgångar. Först i oktober med Gemini 2-tekniken och sedan i februari efter uppgraderingen till Gemini 3.

Resultaten visade att AI Overviews, de AI-genererade sammanfattningar som sedan 2024 visas överst i Googles sökresultat, var korrekta 85 procent av gångerna med Gemini 2 och 91 procent med Gemini 3.

En ström av felaktiga svar

Siffran kan låta hög, men i praktiken innebär den hundratusentals felaktiga svar varje minut.

Det är närmast att beskriva som en ”desinformationskris”. Forskning visar att bara åtta procent av användarna faktiskt dubbelkollar svar från AI-system, skriver Futurism.

Fenomenet har av forskare kallats ”kognitiv kapitulation”, användare tenderar att lita på AI:ns svar även när de är felaktiga.

Analysen avslöjade också att mer än hälften av de korrekta svaren var vad Oumi kallar ”ogrundade”, det vill säga att de webbplatser som AI-svaren länkade till som källor inte fullt ut stödde den information som gavs.

Med Gemini 2 var andelen ogrundade svar 37 procent, men med Gemini 3 steg siffran till 56 procent. Det innebär att även när svaret är korrekt har användaren svårt att verifiera det.