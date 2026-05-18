AI-agenter börjar nu bli allt mer utbrett i Kina. Det får tävlan om konsumenterna att hårdna ännu mer i en redan konkurrensutsatt bransch.
AI går in i en ny era – hård konkurrens om kunderna
Kinas internetjättar tävlar om att dominera nästa fas i den digitala ekonomin när ”superappar” snabbt får genomslag bland landets konsumenter.
Utvecklingen markerar början på en ny ”agentisk” era, som många experter nu talar om.
Det innebär i korthet att artificiell intelligens inte bara ger rekommendationer utan också fattar beslut, genomför köp och organiserar tjänster åt användarna.
Har många användare
Över 600 miljoner kineser uppskattas redan ha använt någon form av AI-baserad agenttjänst.
I praktiken innebär det att användare kan be en AI-assistent att exempelvis beställa kaffe, boka tjänster eller köpa produkter utan att själva behöva jämföra alternativ eller navigera mellan olika appar.
Kinas stora teknikbolag har ett särskilt starkt utgångsläge i utvecklingen eftersom de redan kontrollerar omfattande digitala ekosystem med betalningar, handel, logistik och sociala nätverk integrerade i samma plattformar.
Alibaba har nyligen integrerat sin AI-modell Qwen med shoppingappen Taobao, vilket gör det möjligt för användare att köpa produkter direkt via AI-kommandon, skriver The Economist.
Tuff konkurrens i sektorn
Även ByteDance förbereder en liknande koppling mellan chatboten Doubao och videoappen Douyin.
Också Tencent trappar upp satsningen. Bolaget testar nu AI-modellen Hy3 och integrerar den successivt med meddelandeappen WeChat, där miljontals företag redan driver så kallade mini-program med allt från e-handel till transporttjänster.
Utvecklingen sker samtidigt som Kinas tekniksektor pressas av svag konsumtion och hård konkurrens.
Alibaba rapporterade nyligen att rörelsevinsten i bolagets kinesiska e-handelsverksamhet föll med 40 procent under första kvartalet 2026.
Många verktyg är gratis
Trots de stora investeringarna är de flesta AI-tjänster fortfarande gratis för användarna.
Teknikbolagen hoppas i stället att AI-assistenterna ska stärka kundlojalitet och skapa nya möjligheter för handel och annonsering längre fram.
Samtidigt växer oron bland de etablerade internetbolagen för att nya AI-drivna enheter ska förändra marknaden ytterligare.
Röststyrning tros bli vanligare
Amerikanska OpenAI uppges arbeta med AI-enheter där agentfunktioner byggs direkt in i operativsystemet.
Även kinesiska hårdvarubolag som Xiaomi och Huawei stärker sina AI-satsningar i mobiltelefoner och elbilar.
Bedömare inom branschen tror att många kinesiska konsumenter framöver kommer att använda AI-tjänster genom röststyrning i sina fordon.
