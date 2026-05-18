AI går in i en ny era – hård konkurrens om kunderna

Kinas internetjättar tävlar om att dominera nästa fas i den digitala ekonomin när ”superappar” snabbt får genomslag bland landets konsumenter.

Utvecklingen markerar början på en ny ”agentisk” era, som många experter nu talar om.

Det innebär i korthet att artificiell intelligens inte bara ger rekommendationer utan också fattar beslut, genomför köp och organiserar tjänster åt användarna.

Har många användare

Över 600 miljoner kineser uppskattas redan ha använt någon form av AI-baserad agenttjänst.

I praktiken innebär det att användare kan be en AI-assistent att exempelvis beställa kaffe, boka tjänster eller köpa produkter utan att själva behöva jämföra alternativ eller navigera mellan olika appar.

Kinas stora teknikbolag har ett särskilt starkt utgångsläge i utvecklingen eftersom de redan kontrollerar omfattande digitala ekosystem med betalningar, handel, logistik och sociala nätverk integrerade i samma plattformar.

Alibaba har nyligen integrerat sin AI-modell Qwen med shoppingappen Taobao, vilket gör det möjligt för användare att köpa produkter direkt via AI-kommandon, skriver The Economist.