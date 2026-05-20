AI-katastrof för Pizza Hut – stäms av franchisetagare

En ny rättsprocess i USA riktar kritik mot ett AI-baserat system för kök och leveranser.

Det handlar närmare bestämt om jätten Pizza Hut, efter påstådda stora ekonomiska förluster och försämrad leveranskvalitet.

En större franchiseoperatör som driver över hundra restauranger hävdar i en stämning att ett centralt AI-styrt planeringssystem har orsakat kraftigt sämre leveransprestanda och betydande intäktsfall.

Ska ha fått motsatt effekt

Enligt uppgifterna handlar konflikten om ett system som ska optimera köksflöden och samordna budleveranser i realtid.

I verkligheten ska det dock ha lett till längre väntetider och mer oregelbunden produktion, rapporterar Futurism som kallar det hela för en ”katastrof”.

Franchiseägaren uppger att andelen leveranser inom trettio minuter har sjunkit kraftigt efter införandet av systemet, samtidigt som tiden mellan tillagningen och utlämning har ökat markant.

Bolaget bakom stämningen menar att förändringarna har försämrat kundupplevelsen och att systemet i vissa fall skapar flaskhalsar när budförare väntar på flera uppdrag samtidigt.

ANNONS

Enligt kritiken har införandet av den nya tekniken dessutom lett till att intäkterna i vissa storstadsområden vänt från tillväxt till nedgång på årsbasis.