Pizza Hut ville öka effektiviteten och intäkterna genom att införa ett nytt AI-system. Men det ska ha blivit precis tvärtom.
AI-katastrof för Pizza Hut – stäms av franchisetagare
En ny rättsprocess i USA riktar kritik mot ett AI-baserat system för kök och leveranser.
Det handlar närmare bestämt om jätten Pizza Hut, efter påstådda stora ekonomiska förluster och försämrad leveranskvalitet.
En större franchiseoperatör som driver över hundra restauranger hävdar i en stämning att ett centralt AI-styrt planeringssystem har orsakat kraftigt sämre leveransprestanda och betydande intäktsfall.
Ska ha fått motsatt effekt
Enligt uppgifterna handlar konflikten om ett system som ska optimera köksflöden och samordna budleveranser i realtid.
I verkligheten ska det dock ha lett till längre väntetider och mer oregelbunden produktion, rapporterar Futurism som kallar det hela för en ”katastrof”.
Franchiseägaren uppger att andelen leveranser inom trettio minuter har sjunkit kraftigt efter införandet av systemet, samtidigt som tiden mellan tillagningen och utlämning har ökat markant.
Bolaget bakom stämningen menar att förändringarna har försämrat kundupplevelsen och att systemet i vissa fall skapar flaskhalsar när budförare väntar på flera uppdrag samtidigt.
Enligt kritiken har införandet av den nya tekniken dessutom lett till att intäkterna i vissa storstadsområden vänt från tillväxt till nedgång på årsbasis.
Har försvarat tekniken
Fallet belyser en bredare diskussion om riskerna med att centralisera operativa beslut i algoritmer inom restaurangbranschen.
Samtidigt pekar det på hur beroendet av tredjepartsplattformar för leveranser kan påverka både effektivitet och kontroll över kundrelationer.
Företaget bakom systemet har försvarat tekniken och hävdar att den är utformad för att förbättra planering och minska spill i verksamheten.
Enligt dem kan inlärda mönster från orderflöden bidra till mer effektiv resursanvändning över tid, trots kortsiktiga störningar vid införande.
Kan ge ringar på vattnet
Debatten kring systemet väntas fortsätta i takt med att fler restaurangkedjor testar liknande lösningar för logistik och personalplanering.
Analytiker menar att konflikten kan få betydelse för hur branschen balanserar automation mot operativ stabilitet framöver.
Utvecklingen ses som ett exempel på de utmaningar som uppstår när komplexa leveranskedjor styrs av snabb implementering av AI-system.
Resultatet i den aktuella tvisten kan komma att påverka hur franchiseavtal utformas i framtiden och vilka krav som ställs på digitala styrsystem.
Branschen följer utvecklingen noggrant eftersom utfallet kan få konsekvenser för investeringar i liknande tekniska plattformar globalt.
