Skriande resursbrist kan sätta stopp för Nvidia

Jensen Huang, Nvidias vd har anledningen att oroa sig för bristen på el i USA. (Foto: Vincent Thian/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Chiptillverkaren Nvidia växer så det knakar när efterfrågan på företagets produkter inte ser ut att avta. Men tillväxten kan komma att hämmas av brist på energi.

Nvidia presterade bättre än väntat när de presenterade sin senaste kvartalsrapport. Analytikerna förväntade sig en halvledarförsäljning på 46 miljarder dollar där bolaget presterade 47 miljarder.

Under kvartalet sålde Nvidia cirka 600 000 Blackwell-processorer och nästan lika många GB-processorer. Det är nästan 20 procent mer än förra kvartalet, vilket motsvarar nästan 60 procent av de totala intäkterna. I år förväntas de sälja 2,7 miljoner, respektive 2,4 miljoner av processorerna.

Men det finns ett orosmoln på horisonten som hotar. Hindret på vägen för framtida expansion är bristen på energi i det amerikanska elnätet, skriver The Economist.

AI vänder upp och ner på kalkylen

Datoranvändning har historiskt sett inte varit en belastning på elnätet. När arbetsbelastningen för världens datacenter niodubblades på grund av ökad trafik mellan 2010 och 2020 förblev den totala energiförbrukningen oförändrad. Detta då varje ny generation av chip blev allt mer energieffektivare.

AI har vänt upp och ner på den trenden. En datacenterenhet, eller rack, som inte är AI-baserad behöver cirka 12 kilowatt (kW) ström för att fungera. En motsvarande AI-modul kräver 80 kW vid träning av stora språkmodeller. Sedan behövs det 40 kW vid svar på användarnas uppmaningar.

Ännu snabbare moduler kan kräva mer energi än så och Nvidias mest avancerade produkter leder ligan över energislukare.

Kan kräva enorma mängder el

Enligt analytiker kommer Nvidia att ha sålt cirka 6 miljoner Blackwell-processorer och 5,5 miljoner mellan 2024 och 2026. Vid ett antagande om att hälften av dessa stannar i USA och drivs med full kapacitet skulle det öka efterfrågan på el med 25 gigawatt (GW).

Det är dubbelt så mycket som samtliga amerikanska storskaliga producenter la till 2022, och lite mindre än de 27 gigawatt de la till 2023.

Då räknar man alltså bara in Nvidias produktion och inte tillverkning från konkurrenterna AMD eller Intel.

Kan bli dyrt att bygga ut mer energi

De amerikanska energiproducenterna är vana vid långsammare efterfrågan på el med en expansionstakt runt enstaka procent.

Men sedan 2021, då ChatGPT startade AI-boomen, tills nu har investeringar bland USA:s 50 största börsnoterade elleverantörer stigit med 30 procent till 188 miljarder dollar. Enligt siffror från S&P Global planerar man att expandera kapaciteten med ytterligare 123 GW utöver de nuvarande 565 GW som finns i produktionen nu.

Frågan är nu bara om det kommer att räcka och om kalkylerna håller ihop. Ett problem är nämligen att det kan bli dyrt att bygga ut kapaciteten.

Världens 100 största tillverkare av elektrisk utrustning har minskat sina investeringar med 3 procent per år sedan 2022 i inflationsjusterade termer. Det kan innebära dyrare utrustning, som blir ännu dyrare av tullar.

Det stora techbolagen har dock inte tid att vänta och har själva börjat bygga ut sin egna kapacitet.

Alphabet använder sig till exempel av solpaneler och både Meta, Google och Amazon har börjat satsa på kärnkraft.

EnergiNvidia
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
