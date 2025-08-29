Skriande resursbrist kan sätta stopp för Nvidia

Nvidia presterade bättre än väntat när de presenterade sin senaste kvartalsrapport. Analytikerna förväntade sig en halvledarförsäljning på 46 miljarder dollar där bolaget presterade 47 miljarder.

Under kvartalet sålde Nvidia cirka 600 000 Blackwell-processorer och nästan lika många GB-processorer. Det är nästan 20 procent mer än förra kvartalet, vilket motsvarar nästan 60 procent av de totala intäkterna. I år förväntas de sälja 2,7 miljoner, respektive 2,4 miljoner av processorerna.

Men det finns ett orosmoln på horisonten som hotar. Hindret på vägen för framtida expansion är bristen på energi i det amerikanska elnätet, skriver The Economist.

AI vänder upp och ner på kalkylen

Datoranvändning har historiskt sett inte varit en belastning på elnätet. När arbetsbelastningen för världens datacenter niodubblades på grund av ökad trafik mellan 2010 och 2020 förblev den totala energiförbrukningen oförändrad. Detta då varje ny generation av chip blev allt mer energieffektivare.

AI har vänt upp och ner på den trenden. En datacenterenhet, eller rack, som inte är AI-baserad behöver cirka 12 kilowatt (kW) ström för att fungera. En motsvarande AI-modul kräver 80 kW vid träning av stora språkmodeller. Sedan behövs det 40 kW vid svar på användarnas uppmaningar.

Ännu snabbare moduler kan kräva mer energi än så och Nvidias mest avancerade produkter leder ligan över energislukare.