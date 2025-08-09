Realtid
AI-boomen lamslår landet – familjer nekas el

ai
Irlands datacenter slukar mer el än samtliga hushåll i landet tillsammans. (Foto: Canva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 09 aug. 2025

Svetsarens drömhus står färdigt, men familjen kan inte flytta in. Orsaken: Irland har slut på el till vanliga medborgare – medan 23 procent av landets ström går till amerikanska techbolags datacenter.

När Andrew Dollard, hans fru och barn skulle ta steget in i sitt nybyggda hem i den lilla irländska staden Portlaoise för sex månader sedan var allt klart.

Bolånen godkända, möblerna packade och framtiden ljus. Men så kom beskedet som vände upp och ner på allt: huset kunde inte anslutas till elnätet.

”Jag är riktigt förbannad”, säger svetsaren till Svenska Dagbladet.

Istället har familjen tvingats senarelägga flytten, magasinera möblerna och omförhandla bolånen.

Förbrukar mer el än alla hushåll

23 procent är andelen av Irlands totala elproduktion som landets datacenter konsumerar.

Det är mer än vad alla irländska hushåll förbrukar tillsammans – och en siffra utan globalt motstycke.

ai
Tack vare Irlands låga företagsskatter har techjättarna vallfärdat dit. (Foto: Canva)

I EU:s näst mest datacentertäta land, Nederländerna, står sektorn för bara fem procent av elkonsumtionen. Globalt ligger snittet på 1,5 procent, enligt EU-rapporten ”AI and the Energy Sector”.

BNP sköt i höjden

Irlands låga företagsskatter fick techföretag att vallfärda till ”den gröna ön” i början på 00-talet.

Amazon har gjort Dublin till sin regionala ”molnknutpunkt”, medan Google, Meta och Microsoft har sina regionala huvudkontor där.

På kort tid gick Irland från en av EU:s lägsta BNP per capita till en av dess högsta, skriver SvD.

Investerar rekordbelopp

Globalt investerar de åtta största hyperscalebolagen – jättar inom datacenter och molntjänster som Amazon, Microsoft och Google – 371 miljarder dollar under 2025.

Det är en ökning på 44 procent jämfört med året innan, enligt Deloitte.

AI kan äta upp Googles klimatmål

Googles mål om att pressa sina utsläpp till noll 2030 blir mycket svårt att nå.

Enligt konsultjätten kan amerikanska AI-datacenter komma att kräva mer än trettio gånger så mycket el 2035 som i dag – från 4 gigawatt 2024 till 123 gigawatt 2035.

Ett enda tvåhektar stort AI-datacenter kan se sin energiförbrukning öka från 5 till 50 megawatt när det uppgraderas med specialiserad AI-hårdvara.

Fördubblad elkonsumtion

Världens datacenter byggs ut i rasande fart. Till 2030 kommer deras elkonsumtion att dubblas och ligga på en nivå med världens fjärde största ekonomi – Japan, visar IEA:s prognoser.

Men det verkliga problemet blev tydligt en sommardag 2024 utanför Washington D.C.

I Data Center Alley – ett 30 kvadratmil stort område med över 200 datacenter som förbrukar lika mycket el som hela Boston – hände något som saknar motstycke.

”Elnätet inte designat för det här”

Sextio datacenter frånkopplade sig plötsligt från elnätet samtidigt och växlade till egna generatorer när en säkringsmekanism utlöstes av spänningsfluktuationer.

Massreaktionen skapade ett enormt överskott av elektricitet som tvingade elnätsoperatören PJM och elbolaget Dominion Energy att snabbt minska produktionen från kraftverk för att undvika kaskadeffekter.

”Elnätet är inte designat för att klara förlusten av 1,500-megawatt datacenter”, säger John Moura, chef för tillförlitlighetsanalys på den amerikanska elnätsmyndigheten NERC, till Reuters.

Gaskraftverk byggs för att mata AI-hungern

Techjättarna stödjer visserligen Irland utbyggnad av vindkraft längs Atlantkusten, men den elen går nu till datacenter istället för att ersätta fossil kraft.

I brist på förnybara resurser vänder sig industrin alltmer mot fossilkraft.

Fler än 85 gaskraftverk håller just nu på att uppföras för datacenterbranschen globalt, enligt data från Global Energy Monitor.

Världens största AI-datacenter Colossus i Tennessee – ägt av Elon Musks AI-bolag xAI – drivs på gaskraft, liksom Metas planerade datacenter Hyperion i Louisiana.

Även i Irland byggs gas- och oljekraftverk intill datacenter, inte minst för att komma runt lokala restriktioner som införts på grund av det pressade strömläget.

”Skräckexempel för Europa”

”Irland är ett varningsexempel för vad som kan hända om man alltför enkelspårigt satsar på datacenter”, säger Hannah E Daly, professor i hållbar energi på University College Cork.

Enligt hennes forskning har AI-anläggningar stått för i stort sett hela Irlands ökade elkonsumtion sedan 2015.

Enligt tankesmedjan Ember kommer AI-industrin att röra sig bort från traditionella marknader under de kommande fem åren – mot bland annat Norden och Sydeuropa. skriver SvD.

AI-boom – till vilket pris?

Men nya lösningar börjar också testas.

Google har nyligen tecknat banbrytande avtal om att minska sina AI-datacenters elförbrukning under perioder med hög belastning på elnätet – de första formella avtalen av sitt slag, skriver Reuters.

Frågan är om sådana initiativ kan implementeras snabbt nog – och om andra länder är beredda på vad AI-boomen kan innebära för vanliga familjer som bara vill ha el till sina hem.

