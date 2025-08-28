Chiptillverkaren Nvidia, världens största företag sett till börsvärde, redovisar en delårsrapport som överträffar marknadens prognoser.
Bättre än väntat för Nvidia – "AI-hajpen består"
Bolagets omsättning för årets andra kvartal uppgick till 46,7 miljarder dollar, motsvarade 445,4 miljarder kronor. Analytikernas snittprognos låg på 46,1 miljarder dollar, rapporterar CNBC.
Vinsten per aktie landade på 1,05 dollar, att jämföra med snittprognosen 1,01. Marknadens högt uppskruvade förväntningar gjorde dock att aktien backade cirka tre procent i efterhandeln på New York-börsen.
De slog förväntningarna – igen – men att döma av kursreaktionerna är det inte det stora fyrverkeriet, säger Frida Bratt, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
Visst är det en fantastiskt bra rapport, men marknaden väntade sig ju inte något annat. Sedan finns det ju också osynliga förväntningar och dem slog man uppenbarligen inte riktigt.
Hajpen består
Som världens högst värderade bolag – med ett börsvärde på drygt 4 400 miljarder dollar – väger Nvidia tungt i både amerikanska och globala index.
AI-hajpen består. Det finns en fortsatt hög efterfrågan, vilket både den här och andra techjättars rapporter visar, men investerare behöver nog förbereda sig på att tillväxttakten kommer att avta även för bolag som Nvidia, säger Frida Bratt.
Politiskt utsatt
Ännu så länge har chiptillverkaren ett stort försprång gentemot konkurrenterna och enligt bolagets egna siffror förväntas marginalen hållas uppe på 70-75 procent. Frida Bratt konstaterar dock att det finns vissa oförutsägbarheter för ett politiskt utsatt bolag som Nvidia.
Man behöver ge bort 15 procent av intäkterna från Kina-försäljningen av avancerade chip till den amerikanska staten. Det är en helt ny spelplan att staten tar en del av intäkten, säger hon.