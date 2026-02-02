Skattefrihet till 2047. Indien lockar världens AI-jättar – men satsningen sker i ett land där el och vatten inte räcker till alla.
Skattefri AI till 2047 – om elen räcker
Indien tar till ett ovanligt kraftfullt grepp för att locka global AI-infrastruktur.
I den senaste statsbudgeten presenterar regeringen ett erbjudande som är svårt för molnjättarna att ignorera: noll skatt fram till år 2047 på molntjänster som säljs utomlands, förutsatt att beräkningarna sker i indiska datacenter.
Budskapet är tydligt. Vill du köra framtidens AI-modeller billigt, stabilt och i stor skala – titta österut.
Ett villkorat frikort
Skattefriheten gäller dock inte allt. Tjänster som säljs till indiska kunder ska gå via lokala återförsäljare och beskattas i landet.
Dessutom införs ett särskilt regelverk som ger datacenteroperatörer ett schablonpåslag på 15 procent när de levererar tjänster till närstående bolag utomlands.
Regeringen försöker därmed balansera två mål: att dra in utländskt kapital och samtidigt behålla kontroll över den inhemska marknaden.
Läs också: Pentagon i öppet krig med AI-bolag. Realtid
Miljardregn från väst
Timing är ingen slump. Efterfrågan på AI-kapacitet har exploderat, och globala teknikbolag bygger datacenter i en takt som saknar motstycke.
Indien har blivit ett allt mer attraktivt alternativ till USA och Europa – inte minst tack vare sin stora ingenjörsbas och snabbt växande digitala ekonomi.
Under de senaste åren har investeringar i storleksordningen hundratals miljarder kronor aviserats från flera amerikanska aktörer. Även indiska konglomerat har trappat upp sina planer, med gigantiska AI-anpassade datacenterområden längs kusten.
Läs också: Trumps cyberchef matade ChatGPT med känsliga dokument. Realtid
El, vatten och verklighet
Men ambitionerna har en baksida. AI-drivna datacenter slukar enorma mängder el och kräver stora mängder vatten för kylning. Just dessa resurser är redan bristvaror i många delar av Indien.
Oregelbunden elförsörjning, höga energipriser och vattenstress riskerar att bromsa utbyggnaden – eller göra driften dyrare än kalkylerna visar.
Flera analytiker pekar på att det är här den verkliga prövningen väntar. Skattelättnader i all ära, men utan stabil infrastruktur kan fördelarna snabbt ätas upp.
Läs också: Tyst kris på arbetsplatserna: Knäcker självförtroendet. Realtid
Ett strategiskt vägval
Regeringens budskap är ändå konsekvent. Datacenter och AI betraktas inte längre som stödverksamhet, utan som strategisk industri. Samtidigt väcks frågor om vilka som gynnas mest.
Mindre inhemska aktörer riskerar att pressas till låga marginaler, medan globala jättar får de största fördelarna.
Indiens satsning är ett högt spel med lång horisont. Lyckas landet lösa flaskhalsarna kan det bli en global knutpunkt för AI-beräkningar.
Misslyckas man riskerar skattefriheten att bli ett dyrt löfte utan full utdelning.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
