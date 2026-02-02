02 feb. 2026

Skattefri AI till 2047 – om elen räcker

Indien lockar världen men kanske inte kan uppfylla alla krav. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 02 feb. 2026Publicerad: 02 feb. 2026

Skattefrihet till 2047. Indien lockar världens AI-jättar – men satsningen sker i ett land där el och vatten inte räcker till alla.

Indien tar till ett ovanligt kraftfullt grepp för att locka global AI-infrastruktur.

I den senaste statsbudgeten presenterar regeringen ett erbjudande som är svårt för molnjättarna att ignorera: noll skatt fram till år 2047 på molntjänster som säljs utomlands, förutsatt att beräkningarna sker i indiska datacenter.

Budskapet är tydligt. Vill du köra framtidens AI-modeller billigt, stabilt och i stor skala – titta österut.

Ett villkorat frikort

Skattefriheten gäller dock inte allt. Tjänster som säljs till indiska kunder ska gå via lokala återförsäljare och beskattas i landet.

Dessutom införs ett särskilt regelverk som ger datacenteroperatörer ett schablonpåslag på 15 procent när de levererar tjänster till närstående bolag utomlands.

Regeringen försöker därmed balansera två mål: att dra in utländskt kapital och samtidigt behålla kontroll över den inhemska marknaden.

Miljardregn från väst

Timing är ingen slump. Efterfrågan på AI-kapacitet har exploderat, och globala teknikbolag bygger datacenter i en takt som saknar motstycke.

Indien har blivit ett allt mer attraktivt alternativ till USA och Europa – inte minst tack vare sin stora ingenjörsbas och snabbt växande digitala ekonomi.

Under de senaste åren har investeringar i storleksordningen hundratals miljarder kronor aviserats från flera amerikanska aktörer. Även indiska konglomerat har trappat upp sina planer, med gigantiska AI-anpassade datacenterområden längs kusten.

El, vatten och verklighet

Men ambitionerna har en baksida. AI-drivna datacenter slukar enorma mängder el och kräver stora mängder vatten för kylning. Just dessa resurser är redan bristvaror i många delar av Indien.

Oregelbunden elförsörjning, höga energipriser och vattenstress riskerar att bromsa utbyggnaden – eller göra driften dyrare än kalkylerna visar.

Flera analytiker pekar på att det är här den verkliga prövningen väntar. Skattelättnader i all ära, men utan stabil infrastruktur kan fördelarna snabbt ätas upp.

Ett strategiskt vägval

Regeringens budskap är ändå konsekvent. Datacenter och AI betraktas inte längre som stödverksamhet, utan som strategisk industri. Samtidigt väcks frågor om vilka som gynnas mest.

Mindre inhemska aktörer riskerar att pressas till låga marginaler, medan globala jättar får de största fördelarna.

Indiens satsning är ett högt spel med lång horisont. Lyckas landet lösa flaskhalsarna kan det bli en global knutpunkt för AI-beräkningar.

Misslyckas man riskerar skattefriheten att bli ett dyrt löfte utan full utdelning.

AIArtificiell intelligensIndien
Åsa Wallenrud
