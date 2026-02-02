Skattefri AI till 2047 – om elen räcker

Indien tar till ett ovanligt kraftfullt grepp för att locka global AI-infrastruktur.

I den senaste statsbudgeten presenterar regeringen ett erbjudande som är svårt för molnjättarna att ignorera: noll skatt fram till år 2047 på molntjänster som säljs utomlands, förutsatt att beräkningarna sker i indiska datacenter.

Budskapet är tydligt. Vill du köra framtidens AI-modeller billigt, stabilt och i stor skala – titta österut.

Ett villkorat frikort

Skattefriheten gäller dock inte allt. Tjänster som säljs till indiska kunder ska gå via lokala återförsäljare och beskattas i landet.

Dessutom införs ett särskilt regelverk som ger datacenteroperatörer ett schablonpåslag på 15 procent när de levererar tjänster till närstående bolag utomlands.

Regeringen försöker därmed balansera två mål: att dra in utländskt kapital och samtidigt behålla kontroll över den inhemska marknaden.

