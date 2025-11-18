Realtid
Europol varnar – Akiras cyberattacker når miljardnivåer

Myndigheter som FBI, CISA och Europol varnar nu för att gänget sammanlagt pressat fram mer än 244 miljoner dollar, vilket motsvarar omkring 2,3 miljarder kronor. (Foto: Fredrik Varfjell/NTB/TT och Canva)
Myndigheter som FBI, CISA och Europol varnar nu för att gänget sammanlagt pressat fram mer än 244 miljoner dollar, vilket motsvarar omkring 2,3 miljarder kronor. (Foto: Fredrik Varfjell/NTB/TT/Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Akira-gruppen trappar upp sina attacker och de växande lösensummorna visar hur sårbara många verksamheter blivit inför deras metoder.

Enligt Computer Sweden har den omtalade Akira-gruppen blivit ett återkommande inslag i incidentrapporter världen över.

Det handlar om ett nätverk som biter sig fast där det går och som förfinat sin metodik tills den nästan liknar ett hantverk, dock av den sort som ingen vill ha på besök.

Myndigheter som FBI, CISA och Europol varnar nu för att gänget sammanlagt pressat fram mer än 244 miljoner dollar, vilket motsvarar omkring 2,3 miljarder kronor.

Det rör sig om lösensummor från verksamheter i flera branscher.

Tillverkning, vård, utbildning och it ligger högt på listan, och gemensamt för många av intrången är vägen in: kapade inloggningar, sårbara VPN-lösningar som Sonicwall och ibland rena genvägar via fjärrprogram som Anydesk eller Logmein.

När Akira väl tar sig in kan processen gå fort, ibland så snabbt att stulen data börjar lämna systemet inom två timmar.

Gammal infrastruktur möter nya intrång

Här i Sverige väcktes många under 2024 av attacken mot Tietoevry (börskurs Tietroevry), där en rad organisationer fick omplanera vardagen nästan över en natt. Allt från butikskedjor till regioner och kommuner tvingades hantera följderna.

Händelsen blev en påminnelse om att mycket av dagens it-miljö bygger på strukturer som skapats långt innan den här typen av digitala ligor ens existerade.

I Europa, Nordamerika och Australien har Akira fortsatt på samma bana.

Flera myndigheter pekar på att gruppen har kopplingar till Ryssland, men några bekräftade band till staten finns inte. Det lämnar både motiv och riktning öppna, ungefär som ett gammalt verktyg utan manual – man ser resultatet men vet inte när det används igen.

Senaste nytt

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025

Förebyggande åtgärder i en tid av ständigt lapptäcke

Rekommendationen från myndigheter är tydlig: börja med det mest grundläggande. Kända sårbarheter som utnyttjas aktivt bör åtgärdas utan dröjsmål och multifaktorlösningar bör hållas igång och uppdateras.

Backup är fortfarande en av de mest pålitliga försäkringarna, förutsatt att kopiorna inte ligger online.

Dessutom bör organisationer prova sina återställningsrutiner regelbundet, ungefär som man förr vevade igång en motor för att se att den inte fastnat.

Den digitala brottsligheten förändras, men verktygen för att skydda sig är ofta desamma som tidigare. Frågan är bara om de används – eller om de ligger i lådan som den där gamla nyckeln ingen vet vad den går till.

CybersäkerhetEUeuropolTietoevry
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

