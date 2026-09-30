Techjättarna stoppade reklam för Musk-film – backade efter ett dygn

Den fyra timmar långa dokumentären ”Musk”, regisserad av Oscarsvinnaren Alex Gibney, har amerikansk biopremiär den 9 oktober. Distributören Bleecker Street har dock haft svårt att marknadsföra den på de sajter där en film i dag främst får spridning.

I fredags rapporterade Hollywood Reporter att Youtube, Tiktok, Facebook och Instagram samtliga hade avvisat betalda annonser för filmens trailer. Detsamma gällde X, som ägs av Elon Musk själv.

Missa inte: Topparna går emot konkurrenterna om AI. Realtid

Enligt Futurism blev Bleecker Street överraskat och försökte förstå varför annonserna stoppades.

”Politiskt innehåll”

Youtube, Tiktok och Meta angav alla skäl kopplade till politiskt innehåll. Tiktok och Meta tillåter inte politisk reklam. Trailern är dock ingen valkampanj. Enligt Hollywood Reporter innehåller den en bild från ett politiskt möte 2024 och en hänvisning till presidentvalet samma år.

Läs även: 359 miljoner dollar extra – så mycket kostar det att inte vara beroende av Musk. Dagens PS

Förklaringen var svårare att förstå för Youtube, som tillåter politisk reklam så länge det framgår vem som betalat.

ANNONS

Bleecker Street överklagade besluten. Meta avslog först överklagandet, medan Youtube och Tiktok fortfarande prövade saken.