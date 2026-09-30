Youtube, Tiktok och Meta vägrade köra annonser för en kritisk dokumentär om Elon Musk och hänvisade till ”politiskt innehåll”. Efter ett dygn av kritik backade Meta och Youtube och kallade stoppet ett misstag.
Techjättarna stoppade reklam för Musk-film – backade efter ett dygn
Den fyra timmar långa dokumentären ”Musk”, regisserad av Oscarsvinnaren Alex Gibney, har amerikansk biopremiär den 9 oktober. Distributören Bleecker Street har dock haft svårt att marknadsföra den på de sajter där en film i dag främst får spridning.
I fredags rapporterade Hollywood Reporter att Youtube, Tiktok, Facebook och Instagram samtliga hade avvisat betalda annonser för filmens trailer. Detsamma gällde X, som ägs av Elon Musk själv.
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Enligt Futurism blev Bleecker Street överraskat och försökte förstå varför annonserna stoppades.
”Politiskt innehåll”
Youtube, Tiktok och Meta angav alla skäl kopplade till politiskt innehåll. Tiktok och Meta tillåter inte politisk reklam. Trailern är dock ingen valkampanj. Enligt Hollywood Reporter innehåller den en bild från ett politiskt möte 2024 och en hänvisning till presidentvalet samma år.
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Förklaringen var svårare att förstå för Youtube, som tillåter politisk reklam så länge det framgår vem som betalat.
Bleecker Street överklagade besluten. Meta avslog först överklagandet, medan Youtube och Tiktok fortfarande prövade saken.
Meta och Youtube backar
Efter publiceringen vände två av jättarna. En talesperson för Meta sa till TheWrap i lördags att annonserna hade stoppats felaktigt och nu återställs.
Youtube meddelade samma dag att trailern hela tiden funnits på plattformen. Som annons hade den tillfälligt begränsats av bolagets system, men den har nu godkänts efter en granskning.
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Tiktok och X har inte kommenterat. Enligt uppgifter i amerikansk filmpress vägrar X helt att ha kontakt med Bleecker Street, även när det gäller distributörens andra kommande filmer.
Musk hotar med stämning
Stoppet är det senaste steget i en lång konflikt. Musk kallade projektet för ett ”beställningsjobb” redan när det tillkännagavs 2023, långt innan några detaljer var kända. Under den senaste månaden har han trappat upp attackerna mot Gibney.
Via advokaten Alex Spiro har han också hotat att stämma Gibneys produktionsbolag Jigsaw Productions för förtal. Hotet gäller främst uppgifter i filmen om att Musk skulle ha använt sina Starlink-satelliter för att påverka presidentvalet 2024. Musks sida avfärdar det som en konspirationsteori.
Filmen hade premiär vid filmfestivalen i Venedig i början av september och fick enligt TheWrap starka recensioner. Den skildrar Musks liv från uppväxten i Sydafrika, genom karriären som teknikentreprenör och fram till hans roll som politisk maktfaktor.
Tjänar filmens tes
Hollywood Reporter konstaterar att plattformarnas ovilja att ta emot ens betald reklam väcker frågor om yttrandefrihet och om hur få bolag som kontrollerar de stora kanalerna. Tidningen menar också att stoppet ironiskt nog bekräftar den tes filmen själv driver.
Gibney är känd för granskande dokumentärer om bland annat Scientologikyrkan och Theranos-grundaren Elizabeth Holmes. Han har tidigare beskrivit Musk som ett geni inom kapitalistiskt entreprenörskap men också som en farlig teknokrat.