Städfirmor i rymden kan vara nästa tillväxtmarknad

En rad bolag satsar nu på att städning av rymdskrot, och service av satelliter innan de blir skrot, ska bli en egen affär, skriver CNBC.

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Hur stor marknaden är beror på hur den mäts. Analyshuset Research and Markets uppskattar den rena skrotborttagningen till omkring 0,2 miljarder dollar 2026, upp från 0,15 miljarder året innan, med en tillväxttakt på drygt 39 procent.

Räknar man in spårning och lägesbevakning landar branschtjänsten Orbital Radar i stället på omkring 1,2 miljarder dollar 2025, med en prognos på 2–3 miljarder i början av 2030-talet.

Reglering ska skapa efterfrågan

Marknaden är fortfarande omogen och till stor del statligt finansierad, där regelverk väntas bli avgörande för att skapa kommersiell efterfrågan.

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En källa som CNBC talat med jämför med kärnkraften: ingen ifrågasätter att kärnkraftverk måste avvecklas i slutet av sin livslängd. Det är bara en fråga om hur.

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Bolag som Astroscale och ClearSpace positionerar sig nu för att städning, reparation och livstidsförlängning av satelliter ska bli affärer i sig.

Ansvarsfrågan alltjämt oprövad

Regelbilden skärps parallellt.

Branschbloggen SpaceNexus skriver att FCC infört ett femårskrav på ”deorbiting”, avbaning, samtidigt som försäkringsbolag börjat prissätta ansvarsrisken.

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Advokatbyrån Nelson Mullins skriver samtidigt att inga skadeståndskrav för kollisioner i rymden hittills har vunnit framgång, men att växande trängsel kan ändra på det.