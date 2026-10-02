EQT kan slåss om drönarradarn som skyddade OS – värd 22 miljarder

Det är nyhetsbyrån Reuters som först namnger de bolag som kan lägga bud på Robin Radar Systems. Uppgifterna kommer från tre källor med insyn i processen.

Enligt Reuters är BAE Systems i ett tidigt skede av att undersöka ett bud. Riskkapitalbolagen CVC och Blackstone överväger också ett bud, enligt två av källorna. De båda lade enligt uppgift ett bud redan i somras, men det avvisades innan försäljningsprocessen hade kommit i gång.

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Advent och EQT kan också lägga bud, uppger en av källorna för Reuters.

EQT avböjer att kommentera uppgifterna. Det gör även Advent och JP Morgan.

Försäljning senare i år

Ägaren är det nederländska investmentbolaget Parcom, som köpte Robin Radar 2024. Enligt Reuters anlitar Parcom JP Morgan för att starta en försäljningsprocess senare i år. Affären kan värdera bolaget, som har sitt huvudkontor i Delft, till omkring 2 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 22 miljarder kronor.

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Parcom har inte svarat på Reuters frågor. Robin Radar säger att bolaget inte kommenterar ”konfidentiella ägarprocesser”.

”Om vi vid något tillfälle har något att rapportera om ägarstrukturen kommer vi att göra det med vederbörlig omsorg”, skriver bolaget till Reuters.