Svenska EQT kan lägga bud på nederländska Robin Radar Systems, som utvecklar radar för att upptäcka drönare. Men konkurrensen är hård, och den brittiska försvarsjätten BAE Systems finns också med bland intressenterna.
EQT kan slåss om drönarradarn som skyddade OS – värd 22 miljarder
Det är nyhetsbyrån Reuters som först namnger de bolag som kan lägga bud på Robin Radar Systems. Uppgifterna kommer från tre källor med insyn i processen.
Enligt Reuters är BAE Systems i ett tidigt skede av att undersöka ett bud. Riskkapitalbolagen CVC och Blackstone överväger också ett bud, enligt två av källorna. De båda lade enligt uppgift ett bud redan i somras, men det avvisades innan försäljningsprocessen hade kommit i gång.
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Advent och EQT kan också lägga bud, uppger en av källorna för Reuters.
EQT avböjer att kommentera uppgifterna. Det gör även Advent och JP Morgan.
Försäljning senare i år
Ägaren är det nederländska investmentbolaget Parcom, som köpte Robin Radar 2024. Enligt Reuters anlitar Parcom JP Morgan för att starta en försäljningsprocess senare i år. Affären kan värdera bolaget, som har sitt huvudkontor i Delft, till omkring 2 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 22 miljarder kronor.
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Parcom har inte svarat på Reuters frågor. Robin Radar säger att bolaget inte kommenterar ”konfidentiella ägarprocesser”.
”Om vi vid något tillfälle har något att rapportera om ägarstrukturen kommer vi att göra det med vederbörlig omsorg”, skriver bolaget till Reuters.
Från fåglar till drönare
Robin Radar grundades 2010. I början byggde bolaget små radarsystem för flygplatser. De skulle upptäcka fågelflockar så att militära flygplan inte kolliderade med dem. Sedan dess har bolaget gått över till teknik som upptäcker drönare.
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Förra året köpte Nederländerna 100 radarsystem från Robin Radar, efter att drönare hade setts nära en flygplats och en flygbas. Tekniken har också skyddat stora evenemang, bland annat årets fotbolls-VM och OS i Paris 2024.
Drönare och system mot drönare har blivit ett av de hetaste områdena för investerare i Europa. Nyligen tog det portugisisk-brittiska drönarbolaget Tekever in 580 miljoner dollar, till en värdering på 6,4 miljarder dollar.
Europeisk köpare föredras
Affärer inom försvar granskas samtidigt allt hårdare. Europa vill ha mer digital suveränitet, och regeringar vill behålla nationell eller europeisk kontroll över kritisk infrastruktur för moln, data och digitala tjänster.
Enligt en andra källa till Reuters vill Parcom helst sälja till en europeisk industriell köpare eller ett europeiskt riskkapitalbolag, som kan utveckla tekniken till nytta för Europa. Det kan gynna EQT, men också CVC och BAE. Amerikanska Blackstone och Advent kan däremot få det svårare.
Nederländerna har redan visat att landet är berett att ingripa. I maj stoppade regeringen amerikanska Kyndryls köp av molntjänstbolaget Solvinity för 100 miljoner euro. Skälen var allmänintresse och nationell säkerhet. Det var första gången som den nederländska myndigheten för granskning av utländska investeringar stoppade ett amerikanskt förvärv sedan den inrättades 2020.
Att Robin Radar skulle säljas rapporterade nederländska medier första gången i juni.