SpaceX skjuter upp soldrivet AI-chip i rymden – banar väg för datacenter

SpaceX ska på torsdagen skjuta upp Googles egenutvecklade AI-chip i omloppsbana.

Det ses som ett första test av teknik som på sikt kan bana väg för datacenter i rymden.

En Falcon 9-raket är planerad att lyfta från Vandenberg Space Force Base i Kalifornien med satelliter från Planet Labs.

Vill koppla samman satelliter

En av satelliterna är utrustad med Googles så kallade tensor processing units, TPU, och drivs med solenergi, skriver CNBC.

Uppskjutningen är en del av Alphabets Project Suncatcher, ett projekt som Google presenterade i november 2025.

Målet är att undersöka om rymden kan användas för storskalig AI-infrastruktur.

I låg omloppsbana runt jorden kan satelliter få tillgång till solljus under betydligt större delar av dygnet än solpaneler på jorden. Enligt Alphabet kan solpaneler i rymden därför producera upp till åtta gånger mer energi än på jorden.

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På längre sikt vill Google kunna koppla samman flera satelliter och på så sätt skapa ett nätverk som kan hantera större AI-arbetslaster i omloppsbana.

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