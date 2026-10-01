Datacenter i rymden är något som SpaceX länge har spanat på. Nu tar man ett första konkret steg i den riktningen.
SpaceX skjuter upp soldrivet AI-chip i rymden – banar väg för datacenter
SpaceX ska på torsdagen skjuta upp Googles egenutvecklade AI-chip i omloppsbana.
Det ses som ett första test av teknik som på sikt kan bana väg för datacenter i rymden.
En Falcon 9-raket är planerad att lyfta från Vandenberg Space Force Base i Kalifornien med satelliter från Planet Labs.
Vill koppla samman satelliter
En av satelliterna är utrustad med Googles så kallade tensor processing units, TPU, och drivs med solenergi, skriver CNBC.
Uppskjutningen är en del av Alphabets Project Suncatcher, ett projekt som Google presenterade i november 2025.
Målet är att undersöka om rymden kan användas för storskalig AI-infrastruktur.
I låg omloppsbana runt jorden kan satelliter få tillgång till solljus under betydligt större delar av dygnet än solpaneler på jorden. Enligt Alphabet kan solpaneler i rymden därför producera upp till åtta gånger mer energi än på jorden.
På längre sikt vill Google kunna koppla samman flera satelliter och på så sätt skapa ett nätverk som kan hantera större AI-arbetslaster i omloppsbana.
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Hoppas på superdatorer i rymden
Torsdagens uppskjutning blir det första testet av Googles TPU-chip i rymdmiljö.
Bolaget har tidigare testat chipen för AI-beräkningar vid University of California, Davis, men det är ännu oklart hur de kommer att fungera under de extrema förhållandena i låg omloppsbana.
Även SpaceX satsar på datacenter i rymden. Bolaget har presenterat planer på satellitbaserade datacenter utrustade med grafikprocessorer och solpaneler.
SpaceX planerar enligt bolagets operativa chef Gwynne Shotwell att börja placera ut superdatorer i rymden under 2027.
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Risk för rymdskrot
Elon Musk har samtidigt sagt att rymdbaserade datacenter inom några år kan bli det billigaste sättet att träna AI-modeller.
Tekniken står dock inför flera utmaningar. Raketer är fortfarande dyra och uppskjutningskapaciteten är begränsad. Satelliterna behöver dessutom kylsystem och chipen måste klara extrema temperaturer och strålning.
Även mängden rymdskrot kan bli ett problem för en storskalig utbyggnad.
Alphabet är samtidigt en stor investerare i SpaceX och äger en andel i bolaget värd mer än 82 miljarder dollar.
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