Illegal IPTV har blivit enklare, billigare och mer proffsigt. Men ökad medial uppmärksamhet och hot om kriminalisering börjar ge effekt.
Regeringens drag kan knäcka pirat-tv i Sverige
Piratkopiering av tv-innehåll via illegal IPTV har vuxit till ett påtagligt problem på den svenska marknaden.
Tjänsterna, som ger tillgång till sport och underhållning utan rättighetsinnehavarnas tillstånd, har blivit alltmer professionellt paketerade och kräver i dag minimal teknisk kunskap att använda.
Men nu syns tecken på att trenden håller på att vända.
”Vi ser nu tecken på en avmattning”, säger Adrian Grande, analytiker på Mediavision, till Realtid.
Enligt Grande är användningen tydligt vanligare bland yngre och bland män. Det handlar ofta om högkonsumenter av media som inte helt lämnat lagliga tjänster, utan snarare kompletterar sitt tittande med olagliga alternativ.
Pirat-tv blir vanligare – har svenskarna tröttnat på streaming?
Viaplay är det senaste i raden av streamingbolag som visar att många lämnar tjänsten. En hel del av dem tros ha valt illegala alternativ.
Fragmentering driver piratanvändning
En central drivkraft bakom utvecklingen är fragmenteringen av sport- och streamingrättigheter. När populärt innehåll sprids över allt fler plattformar ökar kostnaden för konsumenter som vill följa sina favoriter och därmed incitamentet att söka billigare genvägar.
”Fragmenteringen av sport- och streamingrättigheter är en viktig faktor. När innehåll sprids över många tjänster ökar incitamentet att söka genvägar”, säger Grande.
Missa inte: Jättarna höjer – så dyr har din streaming blivit. Dagens PS
Medan lagliga sportabonnemang kan kosta uppåt tusen kronor i månaden erbjuder pirattjänster ofta ett bredare utbud till en bråkdel av priset.
Samtidigt visar flera etablerade streamingbolag svagare siffror.
Viaplay redovisade en förlust på närmare en miljard kronor för fjärde kvartalet 2025 och har tappat omkring 400 000 abonnenter det senaste året, motsvarande drygt åtta procent av kundbasen. Även Netflix visar tecken på avmattning efter att nettotillväxten halverades under 2025.
Konsekvenser för hela branschen
Effekterna av pirat-tv sträcker sig längre än förlorade abonnemangsintäkter. Enligt Grande undergrävs värdet på exklusiva rättigheter och betalningsviljan påverkas i hela marknaden.
”Det skapar en obalans mellan aktörer som följer regelverk och de som inte gör det. På sikt riskerar det att påverka investeringar i innehåll”, säger han.
Läs även: Danmark kör om Sverige i AI-racet. Realtid
Kriminalisering kan ge effekt
Trots den dystra bilden finns ljuspunkter. Mediavision noterar att den ökade mediala och politiska uppmärksamheten redan har haft positiv inverkan på siffrorna.
En statlig utredning ser för närvarande över möjligheten att kriminalisera även innehavet av illegal IPTV, vilket Expressen tidigare rapporterat om.
”Vi har noterat att den ökade diskussionen i media och att regeringen överväger att göra användningen illegal och straffbar har haft positiv inverkan – det vill säga att siffrorna går ner”, säger Grande.
Missa inte: AI lyfter inte produktiviteten – trots högre tillväxt. Realtid
Internationellt har insatser för att störa pirattjänsternas betalflöden och tekniska infrastruktur visat sig effektiva, något Grande menar bör vara en del av lösningen även i Sverige.
Det totala antalet streamingabonnemang i Sverige fortsätter trots motvinden att öka, delvis drivet av billigare reklamfinansierade hybridlösningar.