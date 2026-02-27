Regeringens drag kan knäcka pirat-tv i Sverige

Piratkopiering av tv-innehåll via illegal IPTV har vuxit till ett påtagligt problem på den svenska marknaden.

Tjänsterna, som ger tillgång till sport och underhållning utan rättighetsinnehavarnas tillstånd, har blivit alltmer professionellt paketerade och kräver i dag minimal teknisk kunskap att använda.

Men nu syns tecken på att trenden håller på att vända.

”Vi ser nu tecken på en avmattning”, säger Adrian Grande, analytiker på Mediavision, till Realtid.

Enligt Grande är användningen tydligt vanligare bland yngre och bland män. Det handlar ofta om högkonsumenter av media som inte helt lämnat lagliga tjänster, utan snarare kompletterar sitt tittande med olagliga alternativ.

Fragmentering driver piratanvändning

En central drivkraft bakom utvecklingen är fragmenteringen av sport- och streamingrättigheter. När populärt innehåll sprids över allt fler plattformar ökar kostnaden för konsumenter som vill följa sina favoriter och därmed incitamentet att söka billigare genvägar.

”Fragmenteringen av sport- och streamingrättigheter är en viktig faktor. När innehåll sprids över många tjänster ökar incitamentet att söka genvägar”, säger Grande.

Medan lagliga sportabonnemang kan kosta uppåt tusen kronor i månaden erbjuder pirattjänster ofta ett bredare utbud till en bråkdel av priset.

Samtidigt visar flera etablerade streamingbolag svagare siffror.

Viaplay redovisade en förlust på närmare en miljard kronor för fjärde kvartalet 2025 och har tappat omkring 400 000 abonnenter det senaste året, motsvarande drygt åtta procent av kundbasen. Även Netflix visar tecken på avmattning efter att nettotillväxten halverades under 2025.