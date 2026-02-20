Viaplay är det senaste i raden av streamingbolag som visar att många lämnar tjänsten. En hel del av dem tros ha valt illegala alternativ istället.
Pirat-tv blir vanligare – har svenskarna tröttnat på streaming?
Piratkopiering var en stor debatt i början av 2000-talet när mediebolag pekade ut som ett stort hot.
Sedan lyckades streamingbolagen ta tillbaka en del av kakan – men nu hörs nya tongångar igen om hotet från piraterna.
Nya siffror visar att besöken på piratsajter har stigit kraftigt sedan 2020, parallellt med att flera etablerade streamingbolag rapporterar svagare tillväxt och vikande lönsamhet, skriver Affärsvärlden.
Förlust för Viaplay
Viaplay redovisade en förlust på närmare en miljard kronor för fjärde kvartalet, vilket fick aktien att falla kraftigt. Därefter har den dock återhämtat sig.
Under det senaste året har omkring 400 000 abonnenter lämnat tjänsten, motsvarande drygt åtta procent av kundbasen.
Inräknat avvecklade verksamheter uppgår tappet till omkring två miljoner prenumeranter sedan 2024.
Utvecklingen är inte unik. Även branschledaren Netflix visar tecken på avmattning.
Många olika plattformar
Efter en kraftig ökning av nya abonnenter under 2024 halverades nettotillväxten under 2025. Oro bland investerare har lett till att bolaget förändrat hur det rapporterar sina prenumerationssiffror.
Samtidigt växer trafiken till illegala alternativ. Enligt branschdata ökade antalet besök på piratsajter från omkring 130 miljarder 2020 till över 200 miljarder 2024.
Det är nivåer som närmar sig piratkopieringens tidigare toppår runt 2010, då fildelningssajter dominerade nätkulturen.
Ett skäl som lyfts fram är så kallad streamingtrötthet. Konsumenter upplever att utbudet blivit splittrat mellan många plattformar, vilket gör det svårare och dyrare att följa populära serier och sportevenemang.
Kan få många kanaler olagligt
Trots fler valmöjligheter uppger många att det blivit mer tidskrävande att hitta något att titta på.
I Norden märks också en ökning av illegal IPTV, där användare mot en låg månadskostnad får tillgång till ett brett utbud av sport och underhållning utan rättighetsinnehavarnas tillstånd.
För sportintresserade kan lagliga abonnemang kosta upp mot tusen kronor i månaden, medan pirattjänster ofta kostar en bråkdel.
Vill ta hårdare tåg
Samtidigt pågår rättsliga och politiska initiativ för att bromsa utvecklingen.
Flera uppmärksammade domar har lett till rekordstora skadestånd, och en statlig utredning ser över möjligheten att kriminalisera även innehav av illegal IPTV, vilket Expressen har skrivit om.
Trots motvinden fortsätter det totala antalet streamingabonnemang i Sverige att öka, delvis drivet av billigare reklamfinansierade hybridlösningar.
