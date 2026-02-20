Pirat-tv blir vanligare – har svenskarna tröttnat på streaming?

Piratkopiering var en stor debatt i början av 2000-talet när mediebolag pekade ut som ett stort hot.

Sedan lyckades streamingbolagen ta tillbaka en del av kakan – men nu hörs nya tongångar igen om hotet från piraterna.

Nya siffror visar att besöken på piratsajter har stigit kraftigt sedan 2020, parallellt med att flera etablerade streamingbolag rapporterar svagare tillväxt och vikande lönsamhet, skriver Affärsvärlden.

Förlust för Viaplay

Viaplay redovisade en förlust på närmare en miljard kronor för fjärde kvartalet, vilket fick aktien att falla kraftigt. Därefter har den dock återhämtat sig.

Under det senaste året har omkring 400 000 abonnenter lämnat tjänsten, motsvarande drygt åtta procent av kundbasen.

Inräknat avvecklade verksamheter uppgår tappet till omkring två miljoner prenumeranter sedan 2024.

Utvecklingen är inte unik. Även branschledaren Netflix visar tecken på avmattning.