Reddit har varit kung på internet i årtionden – nu störtdyker trafiken

Reddit har tappat 13 procent av sina globala besök på ett år.

En viktig förklaring är Googles AI-genererade sökresultat, som gör att färre användare klickar sig vidare till externa webbplatser.

Enligt nya siffror från analysföretaget Similarweb minskade trafiken till Reddit med 13 procent mellan oktober 2025 och oktober 2026.

Kan leda till stor minskning

Nedgången kommer samtidigt som allt fler internetanvändare vänder sig till chattbotar och Googles AI Overviews för att få svar på sina frågor, i stället för att besöka enskilda webbplatser, skriver Business Insider.

Reddit har tidigare pekat ut Googles AI-sammanfattningar som en viktig orsak till det minskade inflödet från sökmotorn.

Tjänsten presenterar AI-genererade svar direkt i sökresultaten och minskar därmed behovet av att klicka vidare till de webbplatser som ligger bakom informationen.

Under bolagets senaste kvartalsrapport uppgav vd Steve Huffman att Googles AI-svar inte bidrar med trafik till Reddit.

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Han varnade också för att utvecklingen, om den fortsätter, kan leda till en minskning av antalet unika besökare med tvåsiffriga procenttal.

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