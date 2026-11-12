Googles AI-funktion är på väg att ställa till det för ytterligare en nätaktör. Det handlar om Reddit som har fått betydligt färre besök under det senaste året.
Reddit har varit kung på internet i årtionden – nu störtdyker trafiken
Reddit har tappat 13 procent av sina globala besök på ett år.
En viktig förklaring är Googles AI-genererade sökresultat, som gör att färre användare klickar sig vidare till externa webbplatser.
Enligt nya siffror från analysföretaget Similarweb minskade trafiken till Reddit med 13 procent mellan oktober 2025 och oktober 2026.
Kan leda till stor minskning
Nedgången kommer samtidigt som allt fler internetanvändare vänder sig till chattbotar och Googles AI Overviews för att få svar på sina frågor, i stället för att besöka enskilda webbplatser, skriver Business Insider.
Reddit har tidigare pekat ut Googles AI-sammanfattningar som en viktig orsak till det minskade inflödet från sökmotorn.
Tjänsten presenterar AI-genererade svar direkt i sökresultaten och minskar därmed behovet av att klicka vidare till de webbplatser som ligger bakom informationen.
Under bolagets senaste kvartalsrapport uppgav vd Steve Huffman att Googles AI-svar inte bidrar med trafik till Reddit.
Han varnade också för att utvecklingen, om den fortsätter, kan leda till en minskning av antalet unika besökare med tvåsiffriga procenttal.
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Satsar på inloggade användare
Samtidigt visar Reddits egna siffror en annan utveckling. Antalet veckovis aktiva unika användare ökade med 16 procent i oktober jämfört med samma månad föregående år.
Skillnaden beror på att Similarweb mäter det totala antalet besök, medan Reddit redovisar aktiva användare baserat på dagliga och veckovisa mätningar.
Mot bakgrund av den förändrade trafiken har Reddit också börjat styra om sin verksamhet mot inloggade användare.
Det är dessa användare, som främst besöker plattformen via appen eller med ett konto, som bolaget betraktar som mest värdefulla.
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Har ingått avtal med Google
Utvecklingen innebär en förändring jämfört med 2024, då Reddit upplevde en kraftig trafikökning från Google. Enligt Similarweb steg besöken med 39 procent mellan maj 2023 och maj 2024.
Samma år ingick Reddit dessutom ett avtal med Google om att licensiera innehåll för träning av AI-modeller.
Reddit försöker samtidigt utveckla nya funktioner för att stärka användarnas engagemang.
Under veckan presenterade bolaget Reddit Reviews, en tjänst som samlar användarnas rekommendationer och omdömen om produkter.
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