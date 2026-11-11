Helsing utmanar Palantir med nytt militärsystem – vill bli Europas alternativ

Det tyska försvarsteknikbolaget Helsing, med Daniel Ek som styrelseordförande, lanserar ett nytt AI-baserat system för militär underrättelseinhämtning och målangivning.

Plattformen Clarity ska bli ett europeiskt alternativ till amerikanska Palantirs Maven Smart System.

Det sker samtidigt som flera europeiska länder försöker minska sitt beroende av amerikansk försvarsteknik.

Har testats i Ukraina

Clarity kan sammanställa information från bland annat satelliter, radar och andra datakällor för att identifiera potentiella militära mål, rapporterar Financial Times.

Systemet ska också kunna föreslå vilka vapen som är lämpliga för att bekämpa målen. Tekniken har testats i Ukraina.

Helsings medgrundare Gundbert Scherf uppger att bolaget har investerat hundratals miljoner euro och lagt ned hundratals ingenjörsår på utvecklingen.

Plattformen har enligt honom varit central för verksamheten sedan bolaget grundades 2021.

ANNONS

Helsing, som är Europas högst värderade nystartade försvarsteknikbolag, värderades till 18 miljarder dollar i en finansieringsrunda tidigare i år. Bolaget är främst känt för sin attackdrönare HX-2.

Läs mer: Tyskland stängde ute Palantir – Daniel Eks Helsing lanserar utmanaren. Dagens PS