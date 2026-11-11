Palantir anses stå amerikanska militären nära, och det får Europas länder att tveka. Istället försöker Helsing nu ta bolagets plats inom defense tech.
Helsing utmanar Palantir med nytt militärsystem – vill bli Europas alternativ
Det tyska försvarsteknikbolaget Helsing, med Daniel Ek som styrelseordförande, lanserar ett nytt AI-baserat system för militär underrättelseinhämtning och målangivning.
Plattformen Clarity ska bli ett europeiskt alternativ till amerikanska Palantirs Maven Smart System.
Det sker samtidigt som flera europeiska länder försöker minska sitt beroende av amerikansk försvarsteknik.
Har testats i Ukraina
Clarity kan sammanställa information från bland annat satelliter, radar och andra datakällor för att identifiera potentiella militära mål, rapporterar Financial Times.
Systemet ska också kunna föreslå vilka vapen som är lämpliga för att bekämpa målen. Tekniken har testats i Ukraina.
Helsings medgrundare Gundbert Scherf uppger att bolaget har investerat hundratals miljoner euro och lagt ned hundratals ingenjörsår på utvecklingen.
Plattformen har enligt honom varit central för verksamheten sedan bolaget grundades 2021.
Helsing, som är Europas högst värderade nystartade försvarsteknikbolag, värderades till 18 miljarder dollar i en finansieringsrunda tidigare i år. Bolaget är främst känt för sin attackdrönare HX-2.
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Används av amerikanska militären
Lanseringen sker samtidigt som flera europeiska regeringar söker alternativ till Palantirs system.
Maven har utvecklats i nära samarbete med Pentagon och används av den amerikanska militären för att bearbeta stora mängder information och effektivisera identifieringen av mål.
Enligt Financial Times har systemet bidragit till att den amerikanska militären kunnat genomföra över 1 000 attacker under det första dygnet av kriget mot Iran.
Det har också kopplats till målprocessen bakom en amerikansk attack mot en skola i Iran i februari, där många människor dödades. Palantir har uppgett att mänskliga misstag, inte AI, låg bakom händelsen.
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Vill sälja till europeiska länder
I Tyskland väntas Helsing och ytterligare tre eller fyra europeiska teknikbolag få inledande kontrakt för att testa sina system med landets försvarsmakt.
Även Frankrike har visat tveksamhet inför att använda Palantirs teknik nationellt, medan Danmark och Nederländerna undersöker alternativ.
Även Sverige kan bli aktuellt. Redan nu har Helsing siktet inställt på att sälja systemet till Sverige, rapporterar Dagens Industri.
Samtidigt väcker AI-baserad målangivning etiska frågor. Kritiker varnar för att snabbare beslutsprocesser och mer automatiserade vapensystem kan öka risken för okontrollerade konflikter.
Helsing uppger att Clarity kan avgöra om människor befinner sig på en viss plats, men att systemet inte är avsett för att spåra enskilda personer i syfte att genomföra mord.
Bolaget framhåller att mänskligt beslutsfattande fortsatt ska ha en central roll i användningen av tekniken.
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