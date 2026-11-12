Nu inleds jakten på Huangs efterträdare - han pekas ut i medier

Spekulationerna om vem som ska ta över som vd för Nvidia har tagit fart på prognosmarknaden Kalshi efter att medgrundaren Jensen Huang oväntat lämnat sin post på torsdagen.

Högst upp bland de tänkbara efterträdarna finns Ian Buck, som ansvarar för bolagets verksamhet inom storskalig databehandling och högpresterande datorsystem.

Handlare på Kalshi bedömer sannolikheten för att han blir nästa vd till 35 procent.

Har erkänt utomäktenskapliga relationer

På andra plats finns finanschefen Colette Kress, som för närvarande är tillförordnad vd. Hennes sannolikhet att få uppdraget permanent uppskattas till 29 procent.

Kalshis kontrakt gäller vem som blir Nvidias nästa vd och utfallet ska fastställas utifrån rapportering i medier.

Huangs avgång kommer efter en uppmärksammad rapportering om hans privatliv.

Enligt New York Times erkände han i söndags en relation med en kvinna som amerikanska underrättelsetjänster misstänker arbetar för Kinas underrättelsetjänst, Ministeriet för statssäkerhet.

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