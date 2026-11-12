När Jensen Huang kliver åt sidan behöver Nvidias nästa vd fylla mycket stora skor. Redan nu börjar namn nämnas.
Nu inleds jakten på Huangs efterträdare - han pekas ut i medier
Spekulationerna om vem som ska ta över som vd för Nvidia har tagit fart på prognosmarknaden Kalshi efter att medgrundaren Jensen Huang oväntat lämnat sin post på torsdagen.
Högst upp bland de tänkbara efterträdarna finns Ian Buck, som ansvarar för bolagets verksamhet inom storskalig databehandling och högpresterande datorsystem.
Handlare på Kalshi bedömer sannolikheten för att han blir nästa vd till 35 procent.
Har erkänt utomäktenskapliga relationer
På andra plats finns finanschefen Colette Kress, som för närvarande är tillförordnad vd. Hennes sannolikhet att få uppdraget permanent uppskattas till 29 procent.
Kalshis kontrakt gäller vem som blir Nvidias nästa vd och utfallet ska fastställas utifrån rapportering i medier.
Huangs avgång kommer efter en uppmärksammad rapportering om hans privatliv.
Enligt New York Times erkände han i söndags en relation med en kvinna som amerikanska underrättelsetjänster misstänker arbetar för Kinas underrättelsetjänst, Ministeriet för statssäkerhet.
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Inledde en intern utredning
Tidningen rapporterade på onsdagen även om en andra relation, med Kimberly Powell, en chef inom Nvidias sjukvårdsverksamhet som enligt uppgifterna var underställd Huang.
Nvidias styrelse inledde en intern utredning efter de första uppgifterna. CNBC uppger att styrelsen sammanträdde sent på onsdagskvällen för att diskutera om Huang skulle tvingas lämna sin post.
Beskedet har fått tydliga konsekvenser på aktiemarknaden. Nvidias aktie föll med drygt 7 procent under torsdagens handel, efter att tidigare ha varit ned så mycket som 14,4 procent.
Huang har varit en central person i Nvidias utveckling från tillverkare av grafikprocessorer till världens dominerande leverantör av kretsar för artificiell intelligens.
Bolagets produkter har blivit en grundläggande del av den globala utbyggnaden av AI-infrastruktur.
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