Ukraina har allt mer förlitat sig på Starlink i kriget mot Ryssland. Nu rapporterar militären återigen att tjänsten tycks ha avsiktliga begränsningar.
Ukraina rapporterar nya störningar i Starlink – just när USA landar i Moskva
Ukrainas militär upplever återigen omfattande störningar i Starlinks satellittjänst.
Problemen försvårar landets försök att bekämpa ryska drönare och sammanfaller med att amerikanska sändebud befinner sig i Moskva för samtal med Vladimir Putin.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppgav på torsdagen att militären under flera dagar rapporterat systematiska hastighetsbegränsningar i Starshield, den militära version av satellittjänsten som finansieras av Pentagon.
Skapar problem för luftförsvaret
Begränsningarna innebär att uppkopplade enheter inte kan färdas snabbare än 161 kilometer i timmen i områden längs fronten och i ryskockuperade delar av Ukraina, skriver Financial Times.
Det skapar problem för Ukrainas luftförsvar, särskilt när det gäller att bekämpa ryska drönare med jetmotorer.
Enligt ukrainska företrädare misstänker Kyiv att begränsningarna införts för att sätta press på landet under de pågående fredsförhandlingarna.
Förra månaden rapporterade Ukraina liknande störningar. Då uppstod en offentlig konflikt mellan Elon Musk och Donald Trumps administration om vem som bar ansvaret.
Tjänsten återställdes därefter delvis.
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Har inte kommenterat uppgifterna
Varken Musk, Space X eller Vita huset hade på torsdagen kommenterat de nya uppgifterna. EU-kommissionen beskrev rapporterna som mycket oroande och krävde att tjänsten återställs.
Samtidigt befann sig USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff och Donald Trumps svärson Jared Kushner i Moskva för att träffa Vladimir Putin. Efter mötet väntades de resa vidare till Irland för samtal med Zelenskyj.
De senaste förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina avslutades i Abu Dhabi utan något genombrott.
Moskva håller fast vid sina territoriella krav, som bland annat innebär att Ukraina ska lämna ytterligare områden i Donbas och södra delen av landet. Kyiv har avvisat kraven.
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Oron växer
Samtidigt växer oron i Europa för att Ryssland försöker använda fredsförhandlingarna till att omförhandla hela den europeiska säkerhetsordningen.
Rysslands chefsförhandlare Vladimir Medinskij har framfört att landet vill skapa ett nytt omfattande europeiskt säkerhetssystem, med en ordning som påminner om den som etablerades efter andra världskriget.
Flera europeiska diplomater befarar att diskussioner om Europas säkerhetsarkitektur riskerar att bli priset för att få inflytande över förhandlingarna om Ukraina.
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