Ukraina rapporterar nya störningar i Starlink – just när USA landar i Moskva

Ukrainas militär upplever återigen omfattande störningar i Starlinks satellittjänst.

Problemen försvårar landets försök att bekämpa ryska drönare och sammanfaller med att amerikanska sändebud befinner sig i Moskva för samtal med Vladimir Putin.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppgav på torsdagen att militären under flera dagar rapporterat systematiska hastighetsbegränsningar i Starshield, den militära version av satellittjänsten som finansieras av Pentagon.

Skapar problem för luftförsvaret

Begränsningarna innebär att uppkopplade enheter inte kan färdas snabbare än 161 kilometer i timmen i områden längs fronten och i ryskockuperade delar av Ukraina, skriver Financial Times.

Det skapar problem för Ukrainas luftförsvar, särskilt när det gäller att bekämpa ryska drönare med jetmotorer.

Enligt ukrainska företrädare misstänker Kyiv att begränsningarna införts för att sätta press på landet under de pågående fredsförhandlingarna.

Förra månaden rapporterade Ukraina liknande störningar. Då uppstod en offentlig konflikt mellan Elon Musk och Donald Trumps administration om vem som bar ansvaret.

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Tjänsten återställdes därefter delvis.

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