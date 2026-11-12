Rumänien vill betala USA för fler soldater – oroar sig för ryska drönare

Polen har visat liknande intresse

Förslaget påminner om ett initiativ från Polen, som i september erbjöd sig att betala 15 000 dollar per år för varje amerikansk soldat som stationeras vid en planerad militärbas med namnet Fort Trump.

Polen har omkring 10 000 amerikanska soldater fördelade på ett dussintal anläggningar och vill dessutom finansiera byggandet av en permanent amerikansk bas.

Rumäniens utspel kommer efter ett besök av USA biträdande försvarsminister Elbridge Colby i Polen och Rumänien. Han har tidigare förespråkat en mer begränsad och fokuserad amerikansk militär närvaro i Europa.

Försvarsminister Pete Hegseths administration har också återkommande hotat med att minska den amerikanska militära närvaron på kontinenten.

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Vill stärka beredskapen

Dan framhåller att Rumänien och Polen har en liknande syn på Rysslands säkerhetshot.

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Kriget i Ukraina har fått direkta konsekvenser för Rumänien, där ryska drönare har kraschat och handelsfartyg har attackerats utanför landets kust.

Rumänien planerar därför att stärka sin militära beredskap i Svartahavsregionen.

Landet ökar successivt sina försvarsutgifter, men ett stort budgetunderskott begränsar möjligheterna att nå samma nivåer som Polen, vars försvarsutgifter närmar sig fem procent av BNP.

Dan pekar samtidigt ut den amerikanska flygbasen Mihail Kogălniceanu och hamnen i Constanța som strategiskt viktiga för USA.

Rumänien tillät även amerikanska styrkor att använda flygbasen under årets militära operation mot Iran.

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