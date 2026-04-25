PR-byrå driver fejknyhetssajt – AI-genererat plagiat i industriell skala

Omfattningen är enorm.

Futurism försökte räkna antalet artiklar som publicerades under en enda dag, men tappade räkningen vid 300. Sajten är uppdelad i sektioner med lokalt klingande namn som ”NYC Today”, ”Sacramento Today” och ”Cleveland Today”, ett upplägg som är utformat för att se ut som lokal journalistik.

Kvaliteten på innehållet avslöjar dock att ingen människa granskar texterna innan publicering. I en artikel bytte AI:n ut en NASA-astronauts namn mot ”John Doe” och hans avlidna hustru mot ”Jane Doe”.

I en annan artikel om ett sexualbrott i Vermont tillskrivs ett citat en ”Chief Jane Doe”, stadens faktiska polischef heter Shawn Burke. På liknande sätt utpekas ”Jane Doe” på olika ställen som både Iowas guvernör och tjänsteman på SEC.

Sajten påstår även att påve Leo XIV kommenterat ett kontroversiellt inlägg av Donald Trump med orden ”Jesus would probably not be on board with that”. något det inte finns något belägg för.

”Slop” sprider sig på Youtube

Fenomenet är inte isolerat till artiklar. Enligt forskning från videoföretaget Kapwing är över 20 procent av de videor som YouTubes algoritm rekommenderar till nya användare så kallat ”AI-slop”, lågkvalitativt AI-genererat innehåll framtaget för att maximera klick, skriver The Guardian.

De 278 kanaler som identifierats som renodlad AI-slop har tillsammans samlat 63 miljarder visningar och genererar uppskattningsvis en miljard kronor om året i annonsintäkter.

En motreaktion har börjat växa fram bland användare, där kommentarsfält på plattformar som TikTok, Instagram och X fylls av ilskna protester mot AI-genererat innehåll.

Forskare varnar samtidigt för långsiktiga konsekvenser. Alessandro Galeazzi vid universitetet i Padova menar att floden av innehåll riskerar att urholka människors förmåga till kritiskt tänkande, ett fenomen han beskriver som ”brain rot”.

National Today och TOP Agency har inte svarat på Futurisms begäran om kommentar. Google uppger att man vidtagit åtgärder mot sajten efter att ha kontaktats, och att plattformens policyer förbjuder storskalig innehållsproduktion vars primära syfte är att manipulera sökresultat.