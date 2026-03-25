OpenAI stänger ner sin AI-videotjänst Sora, mindre än två år efter lanseringen. Samtidigt skrotas det uppmärksammade partnerskapet med Disney, värt uppemot en miljard dollar.
OpenAI lägger ner videosatsning – miljarddeal med Disney skrotas
”Vi säger hejdå till Sora-appen”, meddelade Sora-teamet via OpenAI:s konto på X under tisdagen.
Teamet tackade användarna och lovade att inom kort dela information om tidslinjer och hur skapare kan bevara sitt material.
Har blivit omsprungna
Sora lanserades i december 2024 och väckte stor uppmärksamhet för sin förmåga att skapa realistiska videoklipp utifrån enkla textinstruktioner.
Men tjänsten hamnade snabbt i skuggan av konkurrerande verktyg som Googles Veo och Luma Ray, skriver Mashable.
Från Kina har även Seedance vuxit fram som en stark utmanare, appen skapade kontrovers i februari efter att realistiska videor med Hollywoodkaraktärer blev virala.
Disney-dealen avblåst
I december 2025 tillkännagavs ett treårigt avtal med Disney värt en miljard dollar.
Avtalet gav Sora-användare möjlighet att skapa AI-genererade videor med Disneys karaktärer, däribland Musse Pigg och Yoda från Star Wars. Så sent som i februari 2026 lyfte Disneys vd Bob Iger fram samarbetet.
Nu bekräftar Disney att avtalet är avslutat.
”Vi respekterar OpenAI:s beslut att lämna videogenereringsbranschen och omprioritera”, sade en talesperson för Disney enligt BBC.
Bolaget uppger att man kommer att fortsätta engagera sig med andra AI-plattformar för att utforska tekniken på ett ansvarsfullt sätt som respekterar upphovsrätter.
Vill fokusera på annat
OpenAI uppger att nedläggningen sker för att företaget ska kunna fokusera på andra områden, bland annat robotik och så kallad agentbaserad AI. teknik som självständigt kan utföra uppgifter med begränsad mänsklig övervakning.
Kostnaderna för videogenerering har OpenAI inte publicerat offentligt men enligt beräkningar från experter kan det röra sig om cirka 1,30 dollar per 10-sekundersklipp, vilket skulle innebära en daglig kostnad om cirka 15 miljoner dollar om dagen för bolaget, skriver Remio.ai.
Det är enligt många analytiker en trolig orsak till att man nu väljer att lägga ner satsningen.
Den teknik som utvecklats för att skapa realistiska videor ska i stället användas för att träna robotar, enligt bolaget. Bildgenereringsverktyg i ChatGPT påverkas inte av Soras nedläggning.
Det abrupta tillkännagivandet upprörde många kreatörer på sociala medier tyder på att allt inte står rätt till bakom kulisserna hos OpenAI.