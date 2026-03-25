OpenAI lägger ner videosatsning – miljarddeal med Disney skrotas

”Vi säger hejdå till Sora-appen”, meddelade Sora-teamet via OpenAI:s konto på X under tisdagen.

Teamet tackade användarna och lovade att inom kort dela information om tidslinjer och hur skapare kan bevara sitt material.

Har blivit omsprungna

Sora lanserades i december 2024 och väckte stor uppmärksamhet för sin förmåga att skapa realistiska videoklipp utifrån enkla textinstruktioner.

Men tjänsten hamnade snabbt i skuggan av konkurrerande verktyg som Googles Veo och Luma Ray, skriver Mashable.

Från Kina har även Seedance vuxit fram som en stark utmanare, appen skapade kontrovers i februari efter att realistiska videor med Hollywoodkaraktärer blev virala.