Chefen för hårdvaru- och robotikverksamheten på OpenAI, har lämnat företaget i protest mot dess nyligen ingångna avtal med det amerikanska försvarsdepartementet.
OpenAI-chef hoppar av i protest – efter avtal med Pentagon
Caitlin Kalinowski meddelade sin avgång via inlägg på X och LinkedIn under lördagen.
Hon anslöt till OpenAI i november 2024, efter att tidigare ha arbetat som hårdvaruchef på Meta Platforms där hon bland annat ledde utvecklingen av företagets AR-glasögon Orion.
Lämnar av principiella skäl
I sitt uttalande betonade Kalinowski att hon inte lämnade på grund av personliga konflikter utan av principiella skäl.
Hon uttryckte respekt för vd Sam Altman och kollegorna, men pekade på att avtalet med Pentagon tillkännagavs utan att tillräckliga skyddsmekanismer hade definierats, enligt Reuters.
Kalinowski varnade specifikt för riskerna med övervakning av amerikaner utan juridisk tillsyn och dödligt autonoma vapensystem utan mänskligt godkännande, frågor som hon menade förtjänade betydligt mer diskussion än de fick.
AI i militären – en kontroversiell fråga
Avgången kommer i en tid av intensiv debatt om hur långt AI-företag bör gå i sitt samarbete med den amerikanska militären.
Förhandlingar mellan Pentagon och Anthropic kollapsade nyligen efter att bolaget krävde strikta begränsningar kring övervakning och autonoma vapen, skriver Fortune.
Kort därefter nådde OpenAI sitt eget avtal om att distribuera sina AI-modeller på försvarsdepartementets hemligstämplade molnplattform.
Överenskommelsen kritiserades av både anställda och utomstående bedömare, som menade att OpenAI verkade kliva in efter att Anthropic tackat nej.
Sam Altman erkände att lanseringen av avtalet såg ”opportunistisk” ut, och företaget har sedan dess arbetat med att förtydliga restriktionerna kring militär användning.
OpenAI ska ha ”röda linjer”
I ett uttalande till Reuters försvarade OpenAI avtalet och betonade att företagets ”röda linjer” utesluter både inhemsk övervakning och autonoma vapen.
Bolaget sa sig vara medvetet om att frågorna väcker starka känslor och lovade fortsatt dialog med anställda, myndigheter, civilsamhälle och omvärlden i stort.
Dagen efter att avtalet offentliggjordes meddelade OpenAI att det innehåller ytterligare skyddsmekanismer för att begränsa användningsområdena.
Innan Kalinowski rekryterades till OpenAI tillbringade hon närmare tio år på Meta-ägda Oculus med VR-headsets och dessförinnan nästan sex år på Apple där hon arbetade med design av MacBook-modeller.