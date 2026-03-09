OpenAI-chef hoppar av i protest – efter avtal med Pentagon

Caitlin Kalinowski meddelade sin avgång via inlägg på X och LinkedIn under lördagen.

Hon anslöt till OpenAI i november 2024, efter att tidigare ha arbetat som hårdvaruchef på Meta Platforms där hon bland annat ledde utvecklingen av företagets AR-glasögon Orion.

Lämnar av principiella skäl

I sitt uttalande betonade Kalinowski att hon inte lämnade på grund av personliga konflikter utan av principiella skäl.

Hon uttryckte respekt för vd Sam Altman och kollegorna, men pekade på att avtalet med Pentagon tillkännagavs utan att tillräckliga skyddsmekanismer hade definierats, enligt Reuters.

Sam Altman, chef på OpenAI.

Kalinowski varnade specifikt för riskerna med övervakning av amerikaner utan juridisk tillsyn och dödligt autonoma vapensystem utan mänskligt godkännande, frågor som hon menade förtjänade betydligt mer diskussion än de fick.