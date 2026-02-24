Att arbeta på OpenAI är ingen dålig ekonomisk affär i dessa tider. Men särskilt lukrativt blir det tack vare aktieprogrammet.
OpenAI:s löner avslöjade – betalar bättre än de flesta
OpenAI fortsätter att locka några av Silicon Valleys mest eftertraktade talanger – med löner därefter.
Nya federala handlingar i USA ger en inblick i hur höga grundlöner bolaget erbjuder forskare, ingenjörer och andra nyckelroller.
Den totala ersättningen är ofta ännu högre tack vare aktieprogram och bonusar.
Årslönen varierar
Bolaget, som leds av vd:n Sam Altman, har tidigare signalerat att rekryteringstakten skulle bromsas för att undvika framtida massuppsägningar, skriver Business Insider.
Samtidigt visar dokument kopplade till visumansökningar att OpenAI fortsatt anställer internationellt, trots att den amerikanska administrationen infört en avgift på 100 000 dollar för nya H-1B-ansökningar.
Löneuppgifterna i handlingarna avser enbart grundlön, men visar ändå på nivåer i det absoluta toppskiktet. För forskartjänster inom AI varierar årslönen kraftigt.
Får över 50 000 dollar i månaden
En roll som forskare kan ge upp till 685 000 dollar i grundlön. Även tekniska specialister ligger högt, med ersättningar som ofta når långt över 400 000 dollar per år.
Även ingenjörsroller placerar sig i det övre lönesegmentet. Hårdvaruingenjörer kan få upp till 555 000 dollar i grundlön, medan vissa mjukvaruutvecklare rapporteras ligga runt 325 000 dollar.
Dataforskare och tekniska dataexperter når i flera fall nära en halv miljon dollar i årlig basersättning.
Ses som en generös arbetsgivare
Utöver lönen tillkommer omfattande aktiebaserad kompensation.
Enligt tidigare uppgifter uppgår det genomsnittliga värdet av aktieersättningen per anställd till omkring 1,5 miljoner dollar, vilket ytterligare förstärker bilden av OpenAI som en av de mest generösa arbetsgivarna i tekniksektorn.
Rekryteringsmönstret visar också att konkurrensen om AI-kompetens är fortsatt intensiv. Företaget har på kort tid vuxit till över 4 000 anställda och fortsätter att attrahera experter från ledande universitet och teknikbolag.
