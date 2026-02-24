OpenAI:s löner avslöjade – betalar bättre än de flesta

OpenAI fortsätter att locka några av Silicon Valleys mest eftertraktade talanger – med löner därefter.

Nya federala handlingar i USA ger en inblick i hur höga grundlöner bolaget erbjuder forskare, ingenjörer och andra nyckelroller.

Den totala ersättningen är ofta ännu högre tack vare aktieprogram och bonusar.

Årslönen varierar

Bolaget, som leds av vd:n Sam Altman, har tidigare signalerat att rekryteringstakten skulle bromsas för att undvika framtida massuppsägningar, skriver Business Insider.

Samtidigt visar dokument kopplade till visumansökningar att OpenAI fortsatt anställer internationellt, trots att den amerikanska administrationen infört en avgift på 100 000 dollar för nya H-1B-ansökningar.

Löneuppgifterna i handlingarna avser enbart grundlön, men visar ändå på nivåer i det absoluta toppskiktet. För forskartjänster inom AI varierar årslönen kraftigt.