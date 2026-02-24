OpenAI skrotar säkerheten – nu tar investerarna över

I den senaste IRS‑filingen står det att OpenAI ska ”säkerställa att artificiell generell intelligens gynnar hela mänskligheten” – men utan att nämna säkerhet, ett begrepp som funnits i varje tidigare version av uppdragsbeskrivningen.

För forskare som följer techbolags ansvar är förändringen mer än semantik. Alnoor Ebrahim, professor vid Tufts University, upptäckte ändringen och varnar för att OpenAI nu prioriterar vinst framför säkerhet.

Han beskriver bolagets utveckling som ett testfall för hur samhället ska hantera företag som både kan skapa enorma värden och orsaka stor skada.

Investerare får makt och del av vinsten

OpenAI startade som en ideell forskningsorganisation. Men när bolaget tog in 6,6 miljarder dollar i nytt kapital 2024 kom finansieringen med ett tydligt krav: OpenAI måste omvandlas till ett traditionellt techbolag där investerare kan äga aktier utan vinsttak.

I omstruktureringen gav OpenAI Foundation upp 74 procent av kontrollen och behåller nu endast en minoritetspost. Microsoft äger 27 procent av aktierna efter en investering på 13,8 miljarder dollar, medan anställda och övriga investerare äger resten.

För första gången sitter investerare med direkt ekonomiskt intresse i styrelsen. Det väcker frågor om hur bolaget ska prioritera säkerhet framöver, rapporterar Fortune.

Ebrahim menar att just denna förändring gör det svårare att hålla styrelsen ansvarig för säkerhetsfrågor, eftersom missionen inte längre nämner dem.

