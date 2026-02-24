OpenAI har ändrat hur bolaget formulerar sitt uppdrag sex gånger på nio år. Vid omstruktureringen till ett vinstdrivet techbolag valde man att ta bort ordet ”säkerhet”, trots att det länge varit en kärnfråga.
OpenAI skrotar säkerheten – nu tar investerarna över
I den senaste IRS‑filingen står det att OpenAI ska ”säkerställa att artificiell generell intelligens gynnar hela mänskligheten” – men utan att nämna säkerhet, ett begrepp som funnits i varje tidigare version av uppdragsbeskrivningen.
För forskare som följer techbolags ansvar är förändringen mer än semantik. Alnoor Ebrahim, professor vid Tufts University, upptäckte ändringen och varnar för att OpenAI nu prioriterar vinst framför säkerhet.
Han beskriver bolagets utveckling som ett testfall för hur samhället ska hantera företag som både kan skapa enorma värden och orsaka stor skada.
Investerare får makt och del av vinsten
OpenAI startade som en ideell forskningsorganisation. Men när bolaget tog in 6,6 miljarder dollar i nytt kapital 2024 kom finansieringen med ett tydligt krav: OpenAI måste omvandlas till ett traditionellt techbolag där investerare kan äga aktier utan vinsttak.
I omstruktureringen gav OpenAI Foundation upp 74 procent av kontrollen och behåller nu endast en minoritetspost. Microsoft äger 27 procent av aktierna efter en investering på 13,8 miljarder dollar, medan anställda och övriga investerare äger resten.
För första gången sitter investerare med direkt ekonomiskt intresse i styrelsen. Det väcker frågor om hur bolaget ska prioritera säkerhet framöver, rapporterar Fortune.
Ebrahim menar att just denna förändring gör det svårare att hålla styrelsen ansvarig för säkerhetsfrågor, eftersom missionen inte längre nämner dem.
Förändring trots rättsprocesser och kritik
Samtidigt möter OpenAI ett växande juridiskt tryck. Bolaget och vd Sam Altman är föremål för flera stämningar som rör bland annat vårdslöshet, produktansvar och till och med ofrivilligt dråp.
Kritiker menar att just dessa processer gör det än mer anmärkningsvärt att säkerhet inte längre finns i den formella uppdragsbeskrivningen.
OpenAI hävdar att målet är detsamma som tidigare och att bolaget fortfarande arbetar för att utveckla ”säker AGI”. Men utan att ordet finns i den juridiskt bindande missionen blir det svårare att utkräva ansvar, menar Ebrahim.
Säkerhet är en avgörande fråga för hela AI‑branschen
OpenAI:s förändring handlar därför inte bara om ett enskilt bolag. Den visar hur snabbt maktbalansen kan skifta när enorma investeringar möter teknik som både kan förändra världen – och skapa risker som ingen ännu kan överblicka.
