Efter AI-rymningen – techgiganter går ihop för att stoppa fler

Nvidia lanserar tillsammans med Microsoft, SpaceX, Palantir och ett 40-tal andra teknikbolag en ny allians med fokus på säkerhet för öppna AI-modeller.

Initiativet presenteras efter den uppmärksammade cyberattacken mot AI-plattformen Hugging Face, där ett kinesiskt AI-system spelade en avgörande roll i försvaret.

Vid attacken användes de senaste modellerna från OpenAI.

Använde kinesisk AI

Enligt Nvidia kunde Hugging Face däremot inte använda ledande amerikanska AI-modeller för att försvara sig, eftersom deras säkerhetsmekanismer inte kunde skilja mellan angripare och försvarare.

Företaget valde i stället att använda en egenhostad kinesisk AI-modell med öppna modellvikter, som inte omfattades av samma begränsningar.

Den nya organisationen, Open Secure AI Alliance, ska utveckla och dela öppna AI-verktyg för cybersäkerhet samt identifiera och åtgärda sårbarheter, skriver CNBC.

Enligt Nvidia visar den senaste attacken att cybersäkerhetsaktörer behöver tillgång till avancerade öppna AI-system som kan köras i den egna infrastrukturen.

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