Bedragare lurade Alphabets styrelseordförande på miljoner: döms till fem år

Hjärnskada orsak, hävdar försvaret

Bedragaren hade ett i sammanhanget ovanligt försvar. Hunsickers försvarsadvokater hävdade att hennes agerande delvis förklarades av en hjärnskada hon ådrog sig 2017, när en tung spegel föll ner och träffade hennes huvud.

Ett läkarintyg som lämnades in till rätten gjorde gällande att hon inte skulle ha begått bedrägeriet om olyckan inte inträffat, och att skadan slagit ut hennes exekutiva funktioner.

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Inget konsekvenstänkande

Den del av hjärnan som styr planering, impulskontroll och konsekvenstänkande. Skadan ska ha gjort det svårt eller omöjligt för henne att kontrollera sina handlingar.

Försvaret hävdade dessutom att hon knappt mindes något från 2020 till 2022, och att hon under perioden bara var vaken ett par timmar om dagen.

Förfalskade handlingar

Åklagarsidan höll inte med. Som bevis för att hon fortfarande var fullt kapabel pekade man bland annat på att hon efter olyckan höll ett 40 minuter långt anförande på en detaljhandelskonferens.

Hon har dessutom aktivt söktinformation på internet och personligen förfalskat kontoutdrag. Knappast handlingar av någon utan kontroll över sina egna beslut.

Bedragare dömd till fängelsestraff

Domare J. Paul Oetken accepterade att spegelolyckan faktiskt hade inträffat och att den kan ha påverkat Hunsickers beteende i någon utsträckning. Men han slog samtidigt fast att hon ändå förstod vad hon gjorde och visste att det var fel, och dömde henne därför till fängelse.

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Straffet blev dock betydligt lindrigare än de 12,5 år åklagarna begärt, då de jämförde henne med Theranos-grundaren Elizabeth Holmes.

Försök att återvinna pengarna

Vad händer nu? Hunsicker har gått med på att förverka nästan 300 miljoner dollar. CaaStle gick i konkurs (Chapter 7-likvidation) redan i juni 2025.

Konkursförvaltaren arbetar parallellt vidare med att försöka återvinna så mycket som möjligt av de förlorade pengarna åt investerarna.