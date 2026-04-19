Svenska företag testar AI – men fastnar i pilotläget. När besluten hamnar hos IT i stället för i ledningen uteblir effekten.
Ny rapport: Därför missar AI-satsningar målet i svenska företag
Svenska organisationer halkar efter när det gäller att skala upp AI. Det visar en rapport från Vivicta och Kairos Future, baserad på omkring 340 organisationer i Sverige, Norge och Finland.
Venke Bordal, vd för Vivicta Sverige, menar att orsaken ofta handlar om var i organisationen AI placeras.
”Vi tror fortfarande i Sverige att AI är en IT-fråga. Men det är ingen IT-fråga, det är en affärsfråga”, säger hon till Realtid.
Läs mer: AI förändrar konsultbranschen – ”Ribban höjs” – Realtid
Fastnar utan ägarskap
När AI blir en it-fråga saknas ofta både budget och mandat att förändra verksamheten. Det skapar ett glapp mellan teknik och affär.
”Då finns inget tydligt ägarskap i affären. Och utan det är det väldigt svårt att skala upp”, säger Bordal.
Rapporten visar att många svenska organisationer kör fast just här. De testar AI i mindre projekt men kopplar sällan arbetet till konkreta affärsmål.
”Man testar i relativt liten skala, men man har inte börjat implementera det i produktion eller i ett större verksamhetsperspektiv”, säger hon.
Besluten måste upp i ledningen
Rapporten pekar ut ledningens engagemang som avgörande för om AI får genomslag. Först när tekniken kopplas till mål som produktivitet, effektivisering eller snabbare leveranser börjar värdet synas.
”Man måste börja med vad man vill uppnå. AI är ett verktyg för att nå dit”, säger Bordal.
Utan strategisk förankring riskerar investeringar att stanna i enskilda projekt och aldrig påverka verksamheten i stort.
För att lyckas krävs både tydlig styrning uppifrån och utrymme för initiativ längre ner i organisationen.
”Det måste finnas en toppstyrning, men också ett flöde nerifrån. De måste mötas”, säger hon.
Läs mer: AI-agenter får växande mandat utan motsvarande kontroll – Realtid
Försiktighet bromsar
Samtidigt präglas många svenska företag av en försiktighetskultur som bromsar utvecklingen.
”Vi måste låta det bli fel ute på golvet. Annars har vi ingen möjlighet att lära oss”, säger Bordal.
Hon pekar också på hur kravet på ”perfekt data” ofta används som skäl att vänta.
”Data förändras varje dag. Så när blir man egentligen redo?”
Missa inte: AI kan ersätta fängelse – med minnen direkt i hjärnan – Realtid