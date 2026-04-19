Ny rapport: Därför missar AI-satsningar målet i svenska företag

Svenska organisationer halkar efter när det gäller att skala upp AI. Det visar en rapport från Vivicta och Kairos Future, baserad på omkring 340 organisationer i Sverige, Norge och Finland.

Venke Bordal, vd för Vivicta Sverige, menar att orsaken ofta handlar om var i organisationen AI placeras.

”Vi tror fortfarande i Sverige att AI är en IT-fråga. Men det är ingen IT-fråga, det är en affärsfråga”, säger hon till Realtid.

Fastnar utan ägarskap

När AI blir en it-fråga saknas ofta både budget och mandat att förändra verksamheten. Det skapar ett glapp mellan teknik och affär.

”Då finns inget tydligt ägarskap i affären. Och utan det är det väldigt svårt att skala upp”, säger Bordal.

Rapporten visar att många svenska organisationer kör fast just här. De testar AI i mindre projekt men kopplar sällan arbetet till konkreta affärsmål.

”Man testar i relativt liten skala, men man har inte börjat implementera det i produktion eller i ett större verksamhetsperspektiv”, säger hon.