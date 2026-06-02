Vindkraften gör comeback – investeringarna ökar

Bättre än hela förra året. Investeringsbesluten i ny vind- och solkraft visar på vissa ljusglimtar från första kvartalet.

”Men det är fortfarande alldeles för lite för en långsiktig elektrifiering i Sverige”, säger Anton Johansson på Green Power Sverige.

Fler investeringsbeslut

Under första kvartalet togs investeringsbeslut om ny vindkraft motsvarande 189 megawatt, som räcker till elbehovet för ungefär 100 000 villor.

Parken som ska byggas ligger i Malung-Sälens kommun.

Positivt, även om det fortfarande är långt under nivåerna när vindkraftsbranschen satsade som mest för några år sedan, enligt analyschef Anton Johansson på branschorganisationen.

”På ett kvartal har vi en investering inom vindkraften som är sex gånger större än totala investeringar under hela förra året”.

Under första kvartalet togs också beslut om att investera i Sveriges hittills största solparksprojekt. Var är än så länge hemligt.