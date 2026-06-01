Softbank-vd:n: AI är 50 gånger större än it-boomen

AI-revolutionen kommer att få betydligt större ekonomisk och teknisk betydelse än internetboomen kring millennieskiftet.

Det säger Softbanks vd Masayoshi Son, som själv har investerat i teknologin.

Han jämför dagens utveckling inom artificiell intelligens med tidigare teknikskiften som förändrat världsekonomin i grunden.

Skräder inte orden

I en intervju med CNBC uppskattade Son att AI-revolutionen kan bli upp till 50 gånger större än it- och internetboomen under 1990- och 2000-talen.

Han beskriver utvecklingen som början på en ny era där AI får en avgörande roll för både näringsliv och samhälle.

”Detta är den största teknologiska revolutionen som mänskligheten någonsin upplevt, så det här är precis som början på internet”, säger Son.

Uttalandet kommer samtidigt som den japanska investeringsjätten presenterar en av sina största satsningar i Europa hittills.