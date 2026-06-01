När internetboomen kom i slutet av 1990-talet ledde det till en långsiktig omdaning av ekonomin. Samma sak men i större skala håller på att hända nu, enligt Masayoshi Son.
Softbank-vd:n: AI är 50 gånger större än it-boomen
AI-revolutionen kommer att få betydligt större ekonomisk och teknisk betydelse än internetboomen kring millennieskiftet.
Det säger Softbanks vd Masayoshi Son, som själv har investerat i teknologin.
Han jämför dagens utveckling inom artificiell intelligens med tidigare teknikskiften som förändrat världsekonomin i grunden.
Skräder inte orden
I en intervju med CNBC uppskattade Son att AI-revolutionen kan bli upp till 50 gånger större än it- och internetboomen under 1990- och 2000-talen.
Han beskriver utvecklingen som början på en ny era där AI får en avgörande roll för både näringsliv och samhälle.
”Detta är den största teknologiska revolutionen som mänskligheten någonsin upplevt, så det här är precis som början på internet”, säger Son.
Uttalandet kommer samtidigt som den japanska investeringsjätten presenterar en av sina största satsningar i Europa hittills.
Investerar i Frankrike
Softbank planerar att investera 75 miljarder euro i AI-infrastruktur i Frankrike, inklusive datacenter med en kapacitet på totalt 5 gigawatt.
Projektet omfattar bland annat anläggningar i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike. Datacentren ska byggas fram till 2031 och väntas bli en central del av Europas växande AI-infrastruktur.
Masayoshi Son jämför dagens situation med tidigare perioder av teknisk omvandling. Han konstaterar att stora innovationer ofta följs av kraftiga börskorrigeringar, men att den långsiktiga utvecklingen ändå fortsätter uppåt.
Som exempel nämner han bil- och elektronikindustrin, som drabbades hårt under börskraschen 1929 men därefter växte under flera decennier.
Samarbetar med OpenAI
Softbank har under de senaste åren positionerat sig som en av världens största investerare inom AI.
Bolaget samarbetar bland annat med OpenAI i det amerikanska infrastruktursatsningen Stargate, som ska bygga ut kapaciteten för framtida AI-tjänster.
Enligt Son utgör OpenAI drygt en femtedel av Softbanks substansvärde, medan den brittiska chipdesignern Arm fortfarande är koncernens största innehav.
Han uttrycker också optimism kring OpenAI framtidsutsikter och bedömer att bolaget kommer att bli mycket framgångsrikt.
Bolaget samarbetar också med det franska industriföretaget Schneider Electric för att etablera ett större produktionscentrum i Dunkerque som ska stödja den fortsatta AI-utbyggnaden i Europa.
