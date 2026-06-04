Många anställda förväntar sig en årlig löneökning som belöning för det utförda jobbet. Men i AI-tider håller det kontraktet på att omförhandlas.
AI går före löneökningar – anställda får betala priset
Företagens kapplöpning om artificiell intelligens börjar få tydliga konsekvenser för de anställdas löner och förmåner.
Investeringarna i AI växer allt fortare, och då väljer allt fler bolag att finansiera satsningarna genom att hålla tillbaka löneökningar.
Även minskade personalförmåner och färre nyanställningar är på tapeten, särskilt i USA.
Blir ingen löneförhöjning
Det amerikanska mjukvarubolaget Teradata har meddelat sina omkring 5 100 anställda att de inte ska räkna med några generella löneökningar under 2026.
Pengarna ska i stället användas för att stärka bolagets AI-kompetens och utveckla nya AI-relaterade produkter och tjänster, skriver Business Insider.
Anställda som arbetat länge inom bolaget uppger att årliga löneökningar tidigare varit vanliga, även om de inte varit garanterade. Prestationsbaserade bonusar och aktieprogram påverkas dock inte av beslutet.
Teradata är inte ensamt. Teknik- och tjänsteföretaget TTEC har nyligen pausat arbetsgivarens pensionsavsättningar för amerikanska anställda fram till slutet av 2026.
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Ska öka AI-investeringarna
Syftet är att frigöra resurser för AI-verktyg, utbildningar och tekniska investeringar.
Utvecklingen sker samtidigt som företag världen över ökar sina AI-budgetar.
En undersökning bland IT-chefer genomförd av RBC Capital visar att nio av tio företag planerar att öka sina AI-investeringar under året.
Kostnaderna varierar kraftigt beroende på ambitionsnivå, från mindre pilotprojekt till omfattande omställningar som kostar miljontals dollar.
Meta säger upp
Flera av de företag som genomför besparingar har samtidigt haft ekonomiska utmaningar. Teradata och TTEC redovisade båda fallande omsättning under sina senaste räkenskapsår.
Parallellt med neddragningar av löneutveckling och förmåner fortsätter flera teknikjättar att minska personalstyrkan.
Meta har under året genomfört omfattande uppsägningar samtidigt som bolaget kraftigt ökar sina investeringar i AI-infrastruktur.
Flera företag följer efter
Även företag som Snap, Cisco och Salesforce har hänvisat till AI-effektiviseringar i samband med personalneddragningar.
Utvecklingen speglar en bredare förändring på arbetsmarknaden där AI i allt högre grad ses som en strategisk investering som prioriteras framför traditionella satsningar på personalen.
Kritiker varnar för att företag riskerar att underminera förtroendet bland medarbetarna genom att minska investeringarna i arbetskraften.
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