AI går före löneökningar – anställda får betala priset

Företagens kapplöpning om artificiell intelligens börjar få tydliga konsekvenser för de anställdas löner och förmåner.

Investeringarna i AI växer allt fortare, och då väljer allt fler bolag att finansiera satsningarna genom att hålla tillbaka löneökningar.

Även minskade personalförmåner och färre nyanställningar är på tapeten, särskilt i USA.

Blir ingen löneförhöjning

Det amerikanska mjukvarubolaget Teradata har meddelat sina omkring 5 100 anställda att de inte ska räkna med några generella löneökningar under 2026.

Pengarna ska i stället användas för att stärka bolagets AI-kompetens och utveckla nya AI-relaterade produkter och tjänster, skriver Business Insider.

Anställda som arbetat länge inom bolaget uppger att årliga löneökningar tidigare varit vanliga, även om de inte varit garanterade. Prestationsbaserade bonusar och aktieprogram påverkas dock inte av beslutet.

Teradata är inte ensamt. Teknik- och tjänsteföretaget TTEC har nyligen pausat arbetsgivarens pensionsavsättningar för amerikanska anställda fram till slutet av 2026.

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