När företag kopplar dem till mejl, dokument, kalendrar och andra arbetsverktyg handlar det inte längre bara om effektivisering. Det handlar om system som kan hämta information, arbeta i flera steg och i vissa fall också utföra handlingar på användarens vägnar.

Enligt Boston Consulting Group uppger 54 procent av de nordiska respondenterna i bolagets studie att de experimenterar med AI-agenter.

Det gör dem användbara. Men det gör dem också till en ny typ av operativ risk, något som förespråkarna talar tyst om.

Det här är en en replik på Robert Lingemarks debattartikel. Åsikter och analys som framkommer är skribentens.

Agents of Chaos

En felaktig instruktion, en alltför bred behörighet eller manipulerat innehåll i det som agenten läser kan leda till dataläckage, felaktiga beslut eller oönskade åtgärder. Problemen uppstår inte bara när systemen gör fel, utan när de gör fel på sätt som är svåra att förutse och svåra att upptäcka i tid.

Det här är inte en teoretisk fråga. I preprintstudien Agents of Chaos , upplagd på arXiv den 23 februari 2026 av forskare från bland annat Northeastern University, Harvard University och Carnegie Mellon University, testades autonoma AI-agenter i en miljö med persistent memory, e-postkonton, Discord, filsystem och shell execution.

Forskarna dokumenterade bland annat känsliga utlämnanden, destruktiva systemåtgärder, manipulation via redigerbart innehåll och fall där agenter rapporterade att en uppgift var slutförd trots att systemtillståndet visade något annat.

Grundproblemet ligger delvis i hur tekniken fungerar. I språkmodellsbaserade system blandas instruktioner och data ofta i samma textflöde. Det innebär att innehåll som ser ut som information också kan påverka hur systemet agerar. Därför har prompt injection blivit en central säkerhetsfråga i agentiska system.

