I takt med att allt fler anställda använder generativ AI i arbetet har företagens säkerhetsutmaningar ökat markant.
Ny rapport avslöjar: Anställdas misstag öppnar dörren
En ny rapport från Verizon visar att mobil säkerhet inte längre handlar om nätverksgränser, utan om enheter som varje medarbetare bär med sig, vilket skapar ett extremt riskfyllt läge.
Mobiltelefonen: en öppen dörr för cyberbrott
Säkerhetshotet mot organisationer i dag kan bokstavligen finnas i handflatan. Rapporten 2025 Mobile Security Index (MSI) från Verizon visar att mobila enheter utsätts för attacker mer än någonsin tidigare, skriver Verizon i ett pressmeddelande.
Hela 85 procent av organisationerna rapporterar en ökning av mobila attacker. Som svar på detta har 75 procent av organisationerna ökat sina investeringar i mobil säkerhet under det senaste året.
Den snabba ökningen av anställda som använder generativ AI i sitt arbete bidrar till att utöka angreppsytan.
34 procent av organisationerna befarar att mer avancerade och storskaliga AI-drivna attacker avsevärt kommer att öka deras risk, och 38 procent tror att utpressningsprogram (ransomware) kommer att bli ännu allvarligare när det drivs av AI.
Den dubbla risken med generativ AI
Risken med generativ AI är dubbel. Endast 17 procent av företagen har infört specifika säkerhetsåtgärder mot AI-assisterade attacker, samtidigt som cyberkriminella använder AI för att öka både volymen och sofistikeringsgraden i sina angrepp.
Nästan alla organisationer, 93 procent, uppger dessutom att deras anställda använder generativ AI på mobila enheter i det dagliga arbetet, där 64 procent ser dataläckor kopplade till generativ AI som det största hotet.
Årets MSI-rapport visar att en ”perfekt storm” redan är här. Hotbilden består av AI-drivna attacker som är smartare än någonsin, samtidigt som den mänskliga faktorn kvarstår som den svagaste länken.
Exempelvis fann 39 procent av de organisationer som testade anställda med smishing-tester att upp till hälften av medarbetarna klickade på en skadlig länk.
”Årets Mobile Security Index är en tydlig väckarklocka: mobil säkerhet är inte längre en försvarslinje, utan en kamp som utkämpas i varje anställds hand”, säger Chris Novak, vp för Global Cybersecurity Solution på Verizon Business.
”Med AI:s snabba framväxt står vi inför en jätteorkan inom mobil säkerhet, där AI är vinden och mänskliga misstag är det öppna fönstret.”
Småföretagens sårbarhet
Små och medelstora företag (SMF) känner sig särskilt utsatta. 57 procent av SMF anser att de har ett resursmässigt underläge jämfört med större företag.
Stora företag är generellt mer proaktiva med säkerhetsåtgärder, exempelvis utbildar de fler medarbetare i mobilsäkerhet (66 procent jämfört med 56 procent av SMF).
Trots detta är organisationer i alla storlekar sårbara. Hela 63 procent av de svarande rapporterade allvarliga problem till följd av driftstopp, och 50 procent upplevde dataförlust.
”För att uppnå verklig motståndskraft mot växande cyberhot krävs ett enhetligt angreppssätt för nätverks- och mobilsäkerhet”, betonar Novak.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
