Realtid
Realtid.se
IT & tech

Ny rapport avslöjar: Anställdas misstag öppnar dörren

Det är viktigt att inte tappa bort personalens mobila enheter i säkerhetsarbetet. (Foto: Canva)
Det är viktigt att inte tappa bort personalens mobila enheter i säkerhetsarbetet. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

I takt med att allt fler anställda använder generativ AI i arbetet har företagens säkerhetsutmaningar ökat markant.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En ny rapport från Verizon visar att mobil säkerhet inte längre handlar om nätverksgränser, utan om enheter som varje medarbetare bär med sig, vilket skapar ett extremt riskfyllt läge.

Mobiltelefonen: en öppen dörr för cyberbrott

Säkerhetshotet mot organisationer i dag kan bokstavligen finnas i handflatan. Rapporten 2025 Mobile Security Index (MSI) från Verizon visar att mobila enheter utsätts för attacker mer än någonsin tidigare, skriver Verizon i ett pressmeddelande.

Hela 85 procent av organisationerna rapporterar en ökning av mobila attacker. Som svar på detta har 75 procent av organisationerna ökat sina investeringar i mobil säkerhet under det senaste året.

Hårda anklagelser mot Grokipedia – innehållet ifrågasätts direkt

Elon Musk har lanserat en ny AI-driven encyklopedi, i syfte att utmana det etablerade internetuppslagsverket som han har kritiserat hårt.

Den snabba ökningen av anställda som använder generativ AI i sitt arbete bidrar till att utöka angreppsytan.

34 procent av organisationerna befarar att mer avancerade och storskaliga AI-drivna attacker avsevärt kommer att öka deras risk, och 38 procent tror att utpressningsprogram (ransomware) kommer att bli ännu allvarligare när det drivs av AI.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Den dubbla risken med generativ AI

ANNONS

Risken med generativ AI är dubbel. Endast 17 procent av företagen har infört specifika säkerhetsåtgärder mot AI-assisterade attacker, samtidigt som cyberkriminella använder AI för att öka både volymen och sofistikeringsgraden i sina angrepp.

Nästan alla organisationer, 93 procent, uppger dessutom att deras anställda använder generativ AI på mobila enheter i det dagliga arbetet, där 64 procent ser dataläckor kopplade till generativ AI som det största hotet.

Årets MSI-rapport visar att en ”perfekt storm” redan är här. Hotbilden består av AI-drivna attacker som är smartare än någonsin, samtidigt som den mänskliga faktorn kvarstår som den svagaste länken.

Prischocken som kan kosta storföretagen miljoner

Microsoft tar bort en viktig förmån för stora kunder, vilket kan innebära att räkningen för företagets onlinetjänster skjuter i höjden.

Exempelvis fann 39 procent av de organisationer som testade anställda med smishing-tester att upp till hälften av medarbetarna klickade på en skadlig länk.

”Årets Mobile Security Index är en tydlig väckarklocka: mobil säkerhet är inte längre en försvarslinje, utan en kamp som utkämpas i varje anställds hand”, säger Chris Novak, vp för Global Cybersecurity Solution på Verizon Business.

”Med AI:s snabba framväxt står vi inför en jätteorkan inom mobil säkerhet, där AI är vinden och mänskliga misstag är det öppna fönstret.”

Småföretagens sårbarhet

ANNONS

Små och medelstora företag (SMF) känner sig särskilt utsatta. 57 procent av SMF anser att de har ett resursmässigt underläge jämfört med större företag.

Stora företag är generellt mer proaktiva med säkerhetsåtgärder, exempelvis utbildar de fler medarbetare i mobilsäkerhet (66 procent jämfört med 56 procent av SMF).

Trots detta är organisationer i alla storlekar sårbara. Hela 63 procent av de svarande rapporterade allvarliga problem till följd av driftstopp, och 50 procent upplevde dataförlust.

”För att uppnå verklig motståndskraft mot växande cyberhot krävs ett enhetligt angreppssätt för nätverks- och mobilsäkerhet”, betonar Novak.

Mörk trend vänder – allt färre betalar jättesummor efter IT-attacker

Att bli utsatt för en it-attack är en mardröm, men nu visar en ny rapport att den dystra utvecklingen kan vara på väg att vända.

Missa inte:

Grokipedia i blåsväder: Påstår att transsexualitet smittar via nätet. Dagens PS

Klassiska bilar slår aktier med 185 procent i värdeökning. E55

ANNONS

Nordisk krigsberedskap: ”Vi är inte rädda, men vi är förberedda”. News 55

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensSäkerhet
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS