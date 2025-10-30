Ny rapport avslöjar: Anställdas misstag öppnar dörren

En ny rapport från Verizon visar att mobil säkerhet inte längre handlar om nätverksgränser, utan om enheter som varje medarbetare bär med sig, vilket skapar ett extremt riskfyllt läge.

Mobiltelefonen: en öppen dörr för cyberbrott

Säkerhetshotet mot organisationer i dag kan bokstavligen finnas i handflatan. Rapporten 2025 Mobile Security Index (MSI) från Verizon visar att mobila enheter utsätts för attacker mer än någonsin tidigare, skriver Verizon i ett pressmeddelande.

Hela 85 procent av organisationerna rapporterar en ökning av mobila attacker. Som svar på detta har 75 procent av organisationerna ökat sina investeringar i mobil säkerhet under det senaste året.

Den snabba ökningen av anställda som använder generativ AI i sitt arbete bidrar till att utöka angreppsytan.

34 procent av organisationerna befarar att mer avancerade och storskaliga AI-drivna attacker avsevärt kommer att öka deras risk, och 38 procent tror att utpressningsprogram (ransomware) kommer att bli ännu allvarligare när det drivs av AI.