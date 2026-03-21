Svenskgrundade molntjänstbolaget Evroc har lanserat sin nya AI-plattform Roc, en chatbot och modelltjänst som ska ge europeiska företag tillgång till de ledande AI-modellerna. Utan att känslig data lämnar europeisk mark.
Ny AI från Sverige lovar: "Ingen data till Big Tech"
Stockholmsbaserade Evroc, som grundades 2022 med ambitionen att bygga Europas första suveräna hyperscale-moln, tar nu ytterligare ett steg i sin satsning.
Bolaget lanserar AI-plattformen evroc Think samtidigt de lanserar AI-agenten Roc som kombinerar en intelligent chatbot med en så kallad model router som automatiskt väljer den bästa AI-modellen beroende på vilken typ av fråga användaren ställer.
Tjänsten, som presenterades av vd Mattias Åström vid ett event i Stockholm, erbjuder tillgång till ledande AI-modeller inom bland annat kodning, textgenerering och transkribering.
Användare ska kunna komma igång på bara några minuter via Evrocs konsol, generera en API-nyckel och integrera modellerna i sina egna arbetsflöden.
”Det ska inte finnas en trade-off mellan att använda de smartaste modellerna och att hålla sin data privat”, sa Åström under eventet.
Suveränitet som kärnlöfte
Det centrala löftet är att ingen data lämnar Europa.
Åström målade under presentationen upp en bild av det geopolitiska läget som bakgrund till Evrocs existensberättigande, och pekade på hur all information som lagras på amerikanska servrar potentiellt kan nås av amerikanska myndigheter.
Han betonade att det i dag finns en stor risk att data som skickas till de amerikanska AI-modellerna används för att träna nya modeller, vilket innebär att företagskänslig information i förlängningen kan dyka upp i svar till andra användare.
”När du använder de här modellerna för företagskänsliga saker så delar du automatiskt data, och det finns en risk att informationen kan återanvändas i nya modeller. Det är oacceptabelt”, sa Åström.
Med Roc stannar all data inom Evrocs europeiska infrastruktur. Ingenting vidarebefordras till tredje part och ingen användardata används för att träna modellerm en garanti som enligt bolaget bygger på att Evroc har full vertikal integration, från mjukvaran hela vägen ner till den fysiska hårdvaran.
Poltiska påtryckningar gör datan osäker
Åström hänvisade bland annat till hur europeiska länder under det senaste året upplevt vad han beskrev som politiska påtryckningar från Washington, med krav kopplade till mineraltillgångar och strategiska intressen.
Han framhöll att det inte funnits fullgoda europeiska alternativ till de amerikanska hyperskalarna, och att det är precis detta Evroc vill förändra.
Roc adresserar även frågan om så kallad bias i AI-modeller. Åström lyfte hur olika modeller kan ha inbyggda snedvridningar, från Googles Gemini som fått kritik för överdrivna diversitetsanpassningar till kinesiska modeller som kan präglas av politisk censur.
Evrocs lösning inkluderar RAG-teknik (Retrieval-Augmented Generation) för faktabaserade svar och vad bolaget kallar ”post training” där demokratiska och europeiska värderingar integreras i modellerna.
Energieffektivitet genom smart routing
En sidoeffekt av model-routern är energibesparing.
Genom att använda rätt modell för rätt fråga, snarare än att alltid använda den mest kraftfulla, menar Evroc att energiförbrukningen kan sänkas med upp till 75 procent jämfört med att alltid köra den tyngsta modellen.
Åström påminde om att en enda fråga till en avancerad AI-modell kan dra lika mycket energi som en glödlampa i en timme.
CFO: Lågt kapitalrisk och lönsamhet per enhet
I en separat intervju med Realtid under eventet beskrev Evrocs CFO Magnus Persson bolagets finansiella modell som kapitaleffektiv.
Enligt Persson behöver bolaget i praktiken inte investera i hårdvara innan det har kunder, kapitalbehoven följer kundintaget linjärt.
”Capital at risk i den här verksamheten är väldigt, väldigt lågt. Du behöver inte investera i hårdvara innan du har kunderna”, säger Persson. Investeringar i datacenter följer delvis en annan logik men genom att utöka kapaciteten i faser minskar man den finansiella risken även här.
På frågan om lönsamhet svarar Persson att bolaget redan är lönsamt per såld enhet, men att den totala lönsamheten hänger på hur snabbt man expanderar. Ambitionen är inte att köpa marknadsandelar genom prispress.
Evroc siktar istället på att ligga i nivå med marknaden, men med utrymme för premiumpriser tack vare den unika kombinationen av suveränitet och inbyggd AI.
”Vi känner inte till något annat bolag i Europa med en fullödig molnplattform som har utvecklats med AI och datasuveränitet som grundläggande principer. Kunderna vet att man får något man inte kommer åt någon annanstans”, säger Persson.
Han framhåller att den vertikala integrationen, där Evroc kontrollerar allt från mjukvaran till den underliggande fysiska infrastrukturen, ger helt andra möjligheter att garantera datasuveränitet jämfört med konkurrenter som förlitar sig på tredjepartslösningar.
Riktar sig mot försvar, myndigheter och sjukvård
Evrocs huvudsakliga kundgrupp är stora organisationer med höga krav på datasäkerhet: försvarsföretag, myndigheter, sjukvårdsaktörer, banker och telekombolag.
Men enligt Persson har bolaget även attraherat många mindre, AI-tunga företag som kunder.
Roc-tjänsten finns tillgänglig via Evrocs hemsida, där företag kan registrera sig, få tillgång till en så kallad Playground för att testa modeller och sedan koppla in dem i sina egna system via API-nycklar.
Tjänsten är tekniskt öppen även för enskilda användare, men det är inte bolagets primära målgrupp.
Evroc lanserade sina molntjänster officiellt i juli 2025 och bygger för närvarande sitt flaggskeppsdatacenter vid Arlanda med plats för upp till 16 000 GPU:er, samt en anläggning i franska Mougins med kapacitet för 50 000 GPU:er.