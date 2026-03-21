Ny AI från Sverige lovar: "Ingen data till Big Tech"

Stockholmsbaserade Evroc, som grundades 2022 med ambitionen att bygga Europas första suveräna hyperscale-moln, tar nu ytterligare ett steg i sin satsning.

Bolaget lanserar AI-plattformen evroc Think samtidigt de lanserar AI-agenten Roc som kombinerar en intelligent chatbot med en så kallad model router som automatiskt väljer den bästa AI-modellen beroende på vilken typ av fråga användaren ställer.

Tjänsten, som presenterades av vd Mattias Åström vid ett event i Stockholm, erbjuder tillgång till ledande AI-modeller inom bland annat kodning, textgenerering och transkribering.

Användare ska kunna komma igång på bara några minuter via Evrocs konsol, generera en API-nyckel och integrera modellerna i sina egna arbetsflöden.

”Det ska inte finnas en trade-off mellan att använda de smartaste modellerna och att hålla sin data privat”, sa Åström under eventet.

Suveränitet som kärnlöfte

Det centrala löftet är att ingen data lämnar Europa.

ANNONS

Evroc ska bygga ett datacenter vid Arlandastad. (Foto: Evroc)

Åström målade under presentationen upp en bild av det geopolitiska läget som bakgrund till Evrocs existensberättigande, och pekade på hur all information som lagras på amerikanska servrar potentiellt kan nås av amerikanska myndigheter.

Han betonade att det i dag finns en stor risk att data som skickas till de amerikanska AI-modellerna används för att träna nya modeller, vilket innebär att företagskänslig information i förlängningen kan dyka upp i svar till andra användare.

”När du använder de här modellerna för företagskänsliga saker så delar du automatiskt data, och det finns en risk att informationen kan återanvändas i nya modeller. Det är oacceptabelt”, sa Åström.

Med Roc stannar all data inom Evrocs europeiska infrastruktur. Ingenting vidarebefordras till tredje part och ingen användardata används för att träna modellerm en garanti som enligt bolaget bygger på att Evroc har full vertikal integration, från mjukvaran hela vägen ner till den fysiska hårdvaran.