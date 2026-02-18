Nytt datacenter ska värma staden 

Scandinavian Data Centers, SDC, skapar vad de kallar ett ”datacenter 2.0”. Tanken är att serverhallar inte bara ska förbruka el, utan också bli en aktiv del av stadens energisystem.

”Vi vill skapa största möjliga samhällsnytta per investerad megawatt”, säger Svante Horn, medgrundare och co-CEO för SDC.

Missa inte:

USA kan släcka Sverige: ”Har lagt alla ägg i samma korg”

Datacenter: Från spillvärme till basvärme

Datacenter använder mycket energi. El omvandlas till beräkningskraft, men också till värme. I många anläggningar kyls den bort och släpps ut i luften.

SDC vill i stället koppla upp värmen mot det lokala fjärrvärmenätet i Eskilstuna, i samarbete med energibolaget ESEM. Ambitionen är att stegvis bygga ut datacenter kapaciteten från dagens tilldelning på 10 megawatt.

“Vår målbild är att bidra till och kanske bli basvärmen i de städer vi samverkar med. I praktiken innebär det att en avsevärd del av stadens värme skulle kunna komma från datacentret, “ säger Svante Horn.

I Eskilstuna när datahallen är fullt utbyggd planerar SDC att kunna leverera cirka 10 MW värme till Eskilstunas fjärrvärmenätet. I praktiken innebär det att en betydande del av stadens uppvärmning skulle kunna komma från datacentret”, säger Svante Horn.

ANNONS

I Eskilstuna bor drygt 1 procent av Sveriges befolkning och där har man en mycket hög anslutningsgrad till fjärrvärmenätet. I ett sådant system kan restvärme från datacentret ersätta biomassa eller annan bränslebaserad produktion.

Han menar att EEM ser stora fördelar med samarbetet, då det stärker deras hållbarhetsarbete samtidigt som det ger en stabil och prisvärd värmekälla.”När det är som kallast kan kraftvärmeverket fokusera mer på att producera el i stället för värme, eftersom vi avlastar med vår spillvärme”, säger han.

Läs även:

Datacenters värme blir ny valuta i klimatomställningen