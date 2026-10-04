Nu stoppar Kalifornen AI-övervakning på toaletten

När USA:s regering vill ge AI-utvecklingen fria tyglar så väljer Kalifornien, som är hemvist för många av världens ledande AI-bolag, att göra tvärtom genom skärpta regelverk.

Guvernör Gavin Newsom skrev under onsdagen på lagpaketet som bland annat innebär att arbetsgivare förbjuds att använda AI för att analysera anställdas känslolägen eller samla in så kallad neural data, alltså information från elektriska signaler i hjärnan eller nervsystemet. Vidare får arbetsgivare inte använda övervakningsverktyg på arbetsplatsens toaletter.

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Från effektivisering till övervakning

Bakgrunden till lagpaketet är en växande oro bland amerikanska arbetstagare för att AI inte bara ersätter jobb utan också används för att övervaka och bedöma anställda.

Företaget Amazon har till exempelvis fått kritik för att använda sig av system som mäter hur lång tid personalen tillbringar på toaletten. Hos vårdkoncernen Kaiser Permanente har sjuksköterskor uppgett att automatiserade system har bedömt deras tonläge i möten med patienter.

De nya reglerna som Kalifornien nu inför ställer krav på företag att informera anställda om en massuppsägningar, flytt eller uppsägningar som orsakas av ett AI-system.

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