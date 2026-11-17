Japans kraftfullaste superdator Fugaku har utsatts för ett dataintrång.

Uppgifter om fler än 4 000 användare kan ha kommit i obehöriga händer, meddelar det nationella forskningsinstitutet Riken, som ansvarar för driften.

Även uppgifter om 375 användare av forskningsinstitutets AI-superdator Rikyu har berörts.

Blockerade åtkomsten

Bland informationen som kan ha röjts finns namn, e-postadresser, forskningsfiler och autentiseringsuppgifter som används för att ansluta till Fugaku och andra tjänster, skriver The Japan Times.

Hittills har Riken inte kunnat fastställa om informationen faktiskt har läckt ut.

Institutet upptäckte misstänkt nätverkstrafik den 12 november och inledde en utredning. Det stod därefter klart att obehöriga hade tagit sig in i systemet.

Driften av Fugaku stoppades tidigt på morgonen den 14 november, samtidigt som åtkomsten blockerades.