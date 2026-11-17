En av världens tio snabbaste datorer har blivit hackad. Det handlar om en japansk superdator, och nu är landets regering inblandad i utredningen.
Japans mäktigaste superdator hackad – stängdes efter intrång
Japans kraftfullaste superdator Fugaku har utsatts för ett dataintrång.
Uppgifter om fler än 4 000 användare kan ha kommit i obehöriga händer, meddelar det nationella forskningsinstitutet Riken, som ansvarar för driften.
Även uppgifter om 375 användare av forskningsinstitutets AI-superdator Rikyu har berörts.
Blockerade åtkomsten
Bland informationen som kan ha röjts finns namn, e-postadresser, forskningsfiler och autentiseringsuppgifter som används för att ansluta till Fugaku och andra tjänster, skriver The Japan Times.
Hittills har Riken inte kunnat fastställa om informationen faktiskt har läckt ut.
Institutet upptäckte misstänkt nätverkstrafik den 12 november och inledde en utredning. Det stod därefter klart att obehöriga hade tagit sig in i systemet.
Driften av Fugaku stoppades tidigt på morgonen den 14 november, samtidigt som åtkomsten blockerades.
Utreds av regeringen
Enligt den inledande utredningen utnyttjade externa hackare en offentligt tillgänglig webbsida med information om superdatorns driftstatus för att ta sig in i det interna nätverket. Intrånget ska ha pågått mellan den 10 och 13 november.
Den exakta metoden för intrånget är fortfarande okänd. Riken har däremot konstaterat att flera berörda servrar manipulerats och att obehöriga program installerats.
Händelsen har rapporterats till Japans utbildnings-, kultur-, idrotts-, vetenskaps- och teknikministerium, Mext, som ansvarar för Fugaku. Även den japanska regeringen utreder händelsen och dess omfattning.
Nionde snabbaste datorn
Fugaku drivs av Riken i Kobe och togs officiellt i bruk i mars 2021. Superdatorn utvecklades gemensamt av Riken och Fujitsu med start 2010. Projektet kostade omkring 130 miljarder yen.
Fugaku var världens snabbaste superdator från juni 2020 till maj 2022, då den amerikanska superdatorn Frontier tog över förstaplatsen. I den senaste internationella rankningen placerades Fugaku på nionde plats.
Rikyu, som också finns i Kobe, inledde sin verksamhet i oktober 2026 och ska användas för att stödja vetenskaplig forskning med hjälp av artificiell intelligens.
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