Under fem år hade hackare dold tillgång till den bulgariska statsförvaltningens nätverk. Minst 130 gigabyte dokument har förts ut. Nu har regeringen kopplat bort angriparna, och åklagare ska granska varför ingen upptäckte något.
Hackare satt i EU-lands regering i fem år – ingen märkte något
Bulgariens regering meddelar att den har stoppat det längsta kända cyberspionaget mot landets statsförvaltning.
Bulgariens minister för innovation och digital omvandling, Ivan Vasilev, höll en pressträff i ministerrådet. Där sa han att angriparna sedan 2021 har laddat ner minst 130 gigabyte statliga dokument, vilket motsvarar mer än 62 miljoner sidor. Det rapporterar den statliga nyhetsbyrån BTA.
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Enligt Reuters rör det stulna materialet nästan alla delar av statens verksamhet. Det gäller bland annat regeringens arbete, rapporter och korrespondens mellan ministerier och myndigheter.
Hittills finns inga tecken på att medborgarnas personuppgifter har läckt.
Flera grupper – ingen stat utpekad
Enligt Vasilev låg flera internationella hackergrupper bakom intrånget. Han ville inte säga vilka länder grupperna verkar från. Till Reuters sa han att det inte finns några avgörande bevis som knyter angriparna till en viss utländsk regering eller underrättelsetjänst.
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Spår av grupperna finns i systemen från 2021, och ytterligare obehörig åtkomst har hittats från 2022. Enligt den bulgariska public service-kanalen BNT ville angriparna kartlägga hur dokument och information skickas inom staten. Vasilev sa att han bara kan spekulera om vad uppgifterna har använts till.
Bulgarien har tidigare drabbats av omfattande intrång. Under 2019 kom hackare över uppgifter om över fem miljoner personer från skattemyndigheten, vilket då beskrevs som landets största dataläcka.
Oupptäckt genom flera regeringar
Intrånget upptäcktes först när Bulgarien började införa ett nytt nationellt system för cybersäkerhet. Det är det första systemet som ger en samlad bild av statens nätverk. I augusti gick regeringen ut med att man hittat obehörig åtkomst som troligen pågått i flera år, skriver BTA.
Det nya systemet är ett projekt på cirka 83 miljoner euro som pågår mellan november 2025 och november 2027.
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Enligt ministeriet hade aktiviteten troligen aldrig upptäckts utan det nya systemet. Vasilev förklarar att den gick obemärkt förbi under flera regeringar, eftersom de befintliga skydden aldrig fungerade som ett sammanhängande system.
Vasilev har nu beordrat en utredning och lämnat över ärendet till åklagarmyndigheten. Anmälan rör vad statliga myndigheter har gjort, och inte gjort, under de senaste fem åren.
Angriparna avskurna
Sedan augusti har en arbetsgrupp hanterat incidenten. I den ingår inrikes- och försvarsministerierna, flera säkerhets- och underrättelsetjänster och den nationella incidentfunktionen. Gruppen har haft stöd från privata aktörer och från EU:s cybersäkerhetsbyrå Enisa.
Angriparna har nu skurits av från sin infrastruktur och tagits bort helt ur statens system, och den skadliga koden har rensats bort. Infrastrukturen ska övervakas noga i 90 dagar framåt.
Bulgarien ska också införa tvåstegsverifiering och hårdare kontroll av administratörskonton. Det nationella cybersäkerhetssystemet byggs ut till 28 kommuner och regionala förvaltningar. Dessutom håller landet på att färdigställa en nationell cybersäkerhetsstrategi som skulle ha antagits för flera år sedan.
Även Sverige är ett mål för statliga aktörer. Realtid har tidigare rapporterat om hur det ryska cyberhotet ökat med Natomedlemskapet, och om att Ryssland låg bakom attacken mot Tietoevry, som drabbade 120 svenska myndigheter. Långvarigt spionage mot staten förekommer också på andra håll.