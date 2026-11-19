Bulgariens regering meddelar att den har stoppat det längsta kända cyberspionaget mot landets statsförvaltning.

Bulgariens minister för innovation och digital omvandling, Ivan Vasilev, höll en pressträff i ministerrådet. Där sa han att angriparna sedan 2021 har laddat ner minst 130 gigabyte statliga dokument, vilket motsvarar mer än 62 miljoner sidor. Det rapporterar den statliga nyhetsbyrån BTA.

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Enligt Reuters rör det stulna materialet nästan alla delar av statens verksamhet. Det gäller bland annat regeringens arbete, rapporter och korrespondens mellan ministerier och myndigheter.

Hittills finns inga tecken på att medborgarnas personuppgifter har läckt.

Flera grupper – ingen stat utpekad

Enligt Vasilev låg flera internationella hackergrupper bakom intrånget. Han ville inte säga vilka länder grupperna verkar från. Till Reuters sa han att det inte finns några avgörande bevis som knyter angriparna till en viss utländsk regering eller underrättelsetjänst.

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Spår av grupperna finns i systemen från 2021, och ytterligare obehörig åtkomst har hittats från 2022. Enligt den bulgariska public service-kanalen BNT ville angriparna kartlägga hur dokument och information skickas inom staten. Vasilev sa att han bara kan spekulera om vad uppgifterna har använts till.

Bulgarien har tidigare drabbats av omfattande intrång. Under 2019 kom hackare över uppgifter om över fem miljoner personer från skattemyndigheten, vilket då beskrevs som landets största dataläcka.