AI väntas vinna mark i flera branscher, däribland hos revisorer. Nu visar studier som KPMG har utfört att AI redan kan prestera bättre på vissa punkter.
KPMG testade AI som revisor - ställde bättre frågor än de anställda
Konsultjätten KPMG har genomfört sin första AI-baserade revision av ett börsnoterat brittiskt bolag.
Enligt företaget kunde tekniken i flera fall gå djupare i granskningen och ställa mer träffsäkra frågor än de mänskliga revisorerna.
Experimentet genomfördes under året och omfattade över 100 AI-agenter som fick granska räkenskaperna hos ett anonymt bolag på FTSE 250-indexet.
Behövde ingripa ibland
Granskningen utfördes parallellt med en traditionell revision av KPMG:s revisorer, skriver Financial Times.
Projektet, som fick namnet Project Exponential, innebar att AI-agenter arbetade med olika delar av revisionen och samarbetade med varandra.
De samlade in uppgifter, analyserade material, dokumenterade resultat och tog fram preliminära slutsatser.
Enligt Cath Burnet, chef för KPMG:s revisionsverksamhet i Storbritannien, kunde AI-systemet i flera fall fördjupa granskningen betydligt jämfört med det traditionella arbetssättet.
Hon sa också att AI i flera fall ”ställde bättre frågor”.
Samtidigt krävdes mänskliga ingripanden. I ett fall misslyckades en AI-agent med att koppla samman ett regelverk med bolagets dokumentation, vilket gjorde att en människa behövde ta över.
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Kan effektivisera arbetet
KPMG uppger att experimentet visar på tydliga möjligheter att effektivisera revisionsarbetet. Traditionellt har branschen förlitat sig på stora grupper av yngre revisorer som utför omfattande manuellt arbete under överinseende av mer senior personal.
AI kan på sikt förändra den arbetsfördelningen och minska tidsåtgången.
Företaget vill dock inte säga om effektiviseringarna också kommer att leda till lägre revisionsarvoden.
Utvecklingen väcker samtidigt frågor om ansvar och tillförlitlighet.
Den brittiska revisionsmyndigheten Financial Reporting Council har varnat för att användningen av AI kan hota revisorers oberoende och integritet, bland annat om tekniken används för rådgivning till revisionskunder.
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Ska erbjuda AI-revisorer
Myndigheten betonar att det yttersta ansvaret alltid ligger hos revisorn, som måste kunna förklara och ifrågasätta teknikens slutsatser.
KPMG planerar nu att utöka försöket till uppemot 20 större revisioner. På längre sikt är ambitionen att erbjuda AI-baserade revisioner till kunderna.
Tekniken är dock ännu inte tillräckligt utvecklad för att hantera tusentals revisioner i stor skala.
Dessutom saknar många företag tillräckligt strukturerad och tillförlitlig data för att AI-agenterna ska kunna arbeta självständigt.
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