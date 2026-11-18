Konsultjätten KPMG har genomfört sin första AI-baserade revision av ett börsnoterat brittiskt bolag.

Enligt företaget kunde tekniken i flera fall gå djupare i granskningen och ställa mer träffsäkra frågor än de mänskliga revisorerna.

Experimentet genomfördes under året och omfattade över 100 AI-agenter som fick granska räkenskaperna hos ett anonymt bolag på FTSE 250-indexet.

Behövde ingripa ibland

Granskningen utfördes parallellt med en traditionell revision av KPMG:s revisorer, skriver Financial Times.

Projektet, som fick namnet Project Exponential, innebar att AI-agenter arbetade med olika delar av revisionen och samarbetade med varandra.

De samlade in uppgifter, analyserade material, dokumenterade resultat och tog fram preliminära slutsatser.

Enligt Cath Burnet, chef för KPMG:s revisionsverksamhet i Storbritannien, kunde AI-systemet i flera fall fördjupa granskningen betydligt jämfört med det traditionella arbetssättet.

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Hon sa också att AI i flera fall ”ställde bättre frågor”.

Samtidigt krävdes mänskliga ingripanden. I ett fall misslyckades en AI-agent med att koppla samman ett regelverk med bolagets dokumentation, vilket gjorde att en människa behövde ta över.

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