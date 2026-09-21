Palantir-vd:ns radikala lösning: Förstatliga AI-bolag

Palantirs vd Alex Karp anser att USA regering måste ta ett större ansvar för riskerna kring avancerad artificiell intelligens.

Han menar att företagen bakom tekniken annars kan utsättas för obegränsade skadeståndskrav.

Karp diskuterade AI-reglering i en intervju med CNBC och framhöll att det behövs tydliga regler för hur företag ska hantera system som kan orsaka omfattande skador.

Kan hota hela affärsmodellen

Enligt Karp bör företag i första hand hållas ansvariga för sina egna handlingar.

Om ett företag utvecklar en AI-modell som i värsta fall kan orsaka mycket stora samhällsskador måste det också finnas ett juridiskt ansvar kopplat till utvecklingen, anser han.

”Den uppfattning jag tror att de har är att dessa företag måste nationaliseras, för om man inte nationaliserar det kommer varenda en av mina klienter att stämma ”, säger han.

Samtidigt varnar Palantir-chefen för att ansvarsfrågan kan bli så omfattande att den hotar hela affärsmodellen för företag som utvecklar avancerad AI.

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Han anser att den amerikanska staten är den enda aktören som kan sätta ett tak för företagens potentiella skadeståndsansvar.

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