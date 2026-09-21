De potentiella skadorna som AI kan åsamka i framtiden kan bli enorma. Det får techtoppen Alex Karp att dra en oväntad slutsats.
Palantir-vd:ns radikala lösning: Förstatliga AI-bolag
Palantirs vd Alex Karp anser att USA regering måste ta ett större ansvar för riskerna kring avancerad artificiell intelligens.
Han menar att företagen bakom tekniken annars kan utsättas för obegränsade skadeståndskrav.
Karp diskuterade AI-reglering i en intervju med CNBC och framhöll att det behövs tydliga regler för hur företag ska hantera system som kan orsaka omfattande skador.
Kan hota hela affärsmodellen
Enligt Karp bör företag i första hand hållas ansvariga för sina egna handlingar.
Om ett företag utvecklar en AI-modell som i värsta fall kan orsaka mycket stora samhällsskador måste det också finnas ett juridiskt ansvar kopplat till utvecklingen, anser han.
”Den uppfattning jag tror att de har är att dessa företag måste nationaliseras, för om man inte nationaliserar det kommer varenda en av mina klienter att stämma ”, säger han.
Samtidigt varnar Palantir-chefen för att ansvarsfrågan kan bli så omfattande att den hotar hela affärsmodellen för företag som utvecklar avancerad AI.
Han anser att den amerikanska staten är den enda aktören som kan sätta ett tak för företagens potentiella skadeståndsansvar.
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Konflikt har uppkommit i branschen
Karp lyfter även fram en annan konflikt mellan AI-företag och deras kunder.
Enligt honom är flera av Palantirs företagskunder upprörda över risken att deras affärskunnande och företagsdata används för att träna AI-modeller och därefter kan dyka upp i konkurrerande verksamheter.
Han beskriver det som att företagen har betalat för att utveckla sin kunskap och sina affärsmodeller, för att sedan riskera att se samma kunskap återskapas hos konkurrenter genom AI-system.
Problemet är enligt Karp särskilt stort när företag använder AI-modeller från externa leverantörer.
Han menar att kunder behöver kunna skydda sin information och samtidigt ha tydliga regler för vem som bär ansvaret om tekniken orsakar skada.
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Framtida AI-reglering diskuteras nu
Utan en sådan begränsning riskerar företagen enligt honom att möta krav som inte går att överblicka.
Diskussionen kommer samtidigt som Trumpadministrationen överväger hur USA ska reglera AI-sektorn.
President Donald Trump och vicepresident J.D. Vance har den senaste tiden uttalat sig om behovet av en amerikansk linje för AI-reglering.
För Palantir, som utvecklar mjukvara för bland annat myndigheter, försvar och företag, är frågan särskilt betydelsefull.
Bolaget har positionerat sig som en central aktör inom AI och har samtidigt omfattande avtal med den amerikanska staten.
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