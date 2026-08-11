Rysslands hemliga betalsystem omsätter mer än Swish, trots sanktionerna

Britterna hävdar kollaps

En helt annan syn på Rysslands kryptoläge saken kommer från det brittiska blockkedjeanalysföretaget Elliptic. För några veckor sen konstaterade de att A7A5:s handelsvolym har fallit med 96 procent.

Detta efter att USA, EU och Storbritannien satte dess stablecoin under sanktion tillsammans med bolagen som ligger bakom den.

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Rånad kryptobörs

En viktig anledning till Elliptics slutsats är att kryptobörsen Grinex nyligen stängde. Detta efter att motsvarande 15 miljoner dollar i kundtillgångar stulits.

Grinex var den kryptobörs där A7A5 faktiskt gick att växla mot andra valutor eller kryptovalutor. Utan en fungerande börs att handla på blir en stablecoin svår att använda i praktiken, oavsett hur mycket som formellt utgivits: ingen vill sitta med en digital tillgång man inte kan omsätta till riktiga pengar.

Omöjlig att sälja

När Grinex stängde efter stölden av kundtillgångar försvann alltså i praktiken den enda platsen där vanliga användare kunde köpa eller sälja A7A5. Det är därför Elliptic beskriver token som ”strypt”, trots att PSB:s egen omsättningssiffra fortsätter växa.

Grinex själva talade om en sofistikerad statsstödd attack, medan andra bedömare misstänkte en utflyktsbedrägeri. Ny utgivning av token har enligt Elliptic upphört helt.

Vem har rätt?

Anledningen till att Fradkov och Elliptic har så olika beskrivningar är att de tittar på olika saker.

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En färsk rapport från blockkedjeanalysbolaget Crystal Intelligence, publicerad den 30 juli, visar att en enda plånbok i dag håller 94,5 procent av all A7A5 utgiven på blockkedjan Tron. Det motsvarar runt 468 av totalt 475 miljoner dollar.

Intern cirkulation

Plånboken skapades den 4 maj, arton dagar efter Grinex-kollapsen, och fick nästan hela sitt saldo från en enda motpart.

Det tyder på att den kumulativa omsättningssiffran på 140 miljarder dollar till stor del kan bestå av intern cirkulation mellan ett fåtal aktörer i Ryssland snarare än bred, organisk handel.

Detta förklarar i sin tur hur PSB kan redovisa en enorm ackumulerad volym samtidigt som Elliptic konstaterar att den faktiska, öppna marknaden i praktiken kollapsat.

Svårt för Ryssland att flytta pengar

Ryssland byggde A7A5 för att kunna handla med omvärlden, framför allt Asien, utan att röra dollar eller euro. Sanktionerna har lyckats med sitt smalare mål: de har slagit ut den öppna marknaden, stängt den enda börsen där vanliga aktörer kunde handla token, och gjort systemet svårt att lita på för nya kunder.

Men de har inte stoppat Ryssland från att fortsätta flytta pengar genom systemet i det tysta, mellan ett fåtal inblandade parter som redan är en del av nätverket. För Rysslands krigsekonomi betyder det att en av flera vägar runt sanktionerna blivit smalare och svårare att använda i stor skala, men inte helt stängd.

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Ryssland förbereder dessutom fler sätt att använda kryptovalutor.