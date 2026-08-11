Trafiken har fått sig en törn sedan fler besökare får sin information direkt hos Google, menar hundratals franska tidningar. De har nu gått ihop för en förändring.
Tidningar sätter ned foten mot Google – kräver granskning av sökfunktion
Nästan 300 franska tidningar har vänt sig till landets konkurrensmyndighet med en anmälan mot Google.
Tidningarna anser att företagets nya AI-genererade sammanfattningar i sökresultaten leder till minskad trafik till nyhetssajterna.
Google lanserade funktionen AI Overviews i Frankrike i slutet av juli.
Har en överenskommelse sedan tidigare
Sammanfattningarna visas högst upp bland sökresultaten och sammanställer information från flera olika källor.
Användarna kan därmed få svar på frågor utan att behöva klicka vidare till de webbplatser där informationen ursprungligen publicerats.
Den franska tidningsorganisationen APIG, som företräder omkring 300 tidningar, vill att konkurrensmyndigheten granskar om Google bryter mot tidigare åtaganden gentemot franska mediebolag, skriver France24.
Bakgrunden är en överenskommelse från 2022 mellan Google och franska medieföretag om ersättning för användningen av publicerat material.
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Behöver trafiken från Google
Tidningsorganisationen anser att Googles nya AI-funktion har införts utan mediernas samtycke och att användningen av deras innehåll därför strider mot överenskommelsen.
Konflikten handlar även om den ekonomiska effekten av AI-sammanfattningarna.
Mediebolagen är beroende av trafik från sökmotorer för att få läsare till sina artiklar, vilket i sin tur påverkar annonsintäkter och andra inkomster.
Om användarna får informationen direkt i Googles sökresultat minskar incitamentet att besöka de ursprungliga artiklarna.
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Bötfällde bolaget 2024
Google har samtidigt försvarat funktionen och framhållit att AI-sammanfattningarna ska göra det enklare att ställa mer komplexa frågor, hitta relevant information och upptäcka nya webbplatser.
Den franska konkurrensmyndigheten har redan ingripit mot Google i frågan. Under 2024 bötfälldes bolaget med 250 miljoner euro för att inte ha följt delar av sina tidigare åtaganden gentemot franska medier.
Även på EU-nivå har Googles användning av medieinnehåll hamnat under granskning.
I december 2025 inledde EU en undersökning av om Google bryter mot konkurrensregler genom att använda material från medier och andra publicister för att träna och tillhandahålla AI-tjänster utan tillräcklig ersättning.
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