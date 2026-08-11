Tidningar sätter ned foten mot Google – kräver granskning av sökfunktion

Nästan 300 franska tidningar har vänt sig till landets konkurrensmyndighet med en anmälan mot Google.

Tidningarna anser att företagets nya AI-genererade sammanfattningar i sökresultaten leder till minskad trafik till nyhetssajterna.

Google lanserade funktionen AI Overviews i Frankrike i slutet av juli.

Har en överenskommelse sedan tidigare

Sammanfattningarna visas högst upp bland sökresultaten och sammanställer information från flera olika källor.

Användarna kan därmed få svar på frågor utan att behöva klicka vidare till de webbplatser där informationen ursprungligen publicerats.

Den franska tidningsorganisationen APIG, som företräder omkring 300 tidningar, vill att konkurrensmyndigheten granskar om Google bryter mot tidigare åtaganden gentemot franska mediebolag, skriver France24.

Bakgrunden är en överenskommelse från 2022 mellan Google och franska medieföretag om ersättning för användningen av publicerat material.

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