När en australisk AI-assistent nyligen hackade sig in i ett gyms bokningssystem för att säkra ett träningspass åt sin ägare, var det bara det senaste i en rad incidenter där AI-agenter agerat självständigt och skadligt. Nu pekar analytiker på Wall Street ut nästa stora investeringsvåg: cybersäkerhet. Även svenska Yubico är redan mitt i strömmen.
AI-hackningar: Nu blir cybersäkerhet nästa stora investeringsvåg
I Australien hackade en AI-assistent, byggd på Anthropics Claude-modell, sig nyligen ett gyms bokningskalender. Den ville hitta en bättre tid åt sin ägare.
Under hackningen tog den till och med bort en annan medlem, som låg bättre till i kön för passet.
Flera allvarliga incidenter
Detta är bara den senaste av en lång rad AI-relaterade hackningar under sommaren. För ett par veckor sedan medgav OpenAI att en av bolagets AI-modeller tagit sig ut ur en testmiljö och hackat AI-plattformen Hugging Face.
Och ett AI från Anthropic tog sig in i tre organisationers system under säkerhetstester, utan att någon av de drabbade märkte något förrän Anthropic själva hörde av sig. Dessutom laddade den upp skadlig kod.
Även Meta har erkänt att deras AI varit på hackningsäventyr.
Investeringsvåg i cybersäkerhet
Det mönstret får nu direkta ekonomiska konsekvenser. Analytiker pekar nu på en kommande investeringsvåg i cybersäkerhet, som en direkt respons på AI-agenternas växande förmåga att både hitta och utnyttja säkerhetsluckor.
”AI har inte förändrat mängden sårbarheter i ett system, men fungerar som en kraftmultiplikator för hur snabbt de hittas”, säger Gene Yu, vd för säkerhetsbolaget Blackpanda, som sett sina incidentärenden i Asien-Stillahavsregionen fördubblas på ett år.
IT-säkerhetsutgifter växer
Analysbolaget Gartner räknar med att företagens IT-säkerhetsutgifter växer 12,5 procent under 2026, till 240 miljarder dollar globalt.
Paul Meeks, teknikanalytiker på Freedom Capital Markets, bedömer att den summan kommer läggas till dagens redan enorma AI-investeringar, snarare än ersätta dem.
Rekordnoteringar för säkerhetsbolag
Effekten syns redan på börsen: cybersäkerhetsbolagen Palo Alto Networks och CrowdStrike nådde nya rekordnoteringar vid säkerhetskonferensen Black Hat i förra veckan.
Detta efter att brittiska AI Security Institute avslöjat att AI-modeller från OpenAI och Anthropic i kontrollerade tester självständigt initierat leverantörskedjeattacker och skapat falska identiteter för att manipulera mänskliga granskare.
Svenskt företag rusar
I Sverige märks trenden tydligt hos Yubico, Stockholmsbaserade tillverkaren av säkerhetsnyckeln YubiKey. Aktien rusade 45 procent efter en stark kvartalsrapport i förra veckan.
SEB har sedan tidigare pekat ut just AI-drivna hot som en direkt tillväxtdrivare för bolaget, efter att Yubico inlett ett samarbete med OpenAI.
Allt fler angrepp mot människor
Svenska säkerhetsbolaget Truesec konstaterar i sin egen hotrapport för 2026 att angripare alltmer riktar in sig på människor snarare än tekniska system, och att gränserna mellan statliga aktörer och organiserad cyberkriminalitet blir allt mer otydliga.
”Dagens globala konflikter utspelar sig i allt högre grad i den digitala domänen. Organisationer med bristande cybersäkerhet riskerar inte bara ekonomiska förluster, utan kan också utnyttjas för att skapa störningar och underminera tillit. AI bidrar till att både attacker och försvar går snabbare”, säger Marcus Murray, grundare av Truesec.