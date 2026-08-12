I Australien hackade en AI-assistent, byggd på Anthropics Claude-modell, sig nyligen ett gyms bokningskalender. Den ville hitta en bättre tid åt sin ägare.

Under hackningen tog den till och med bort en annan medlem, som låg bättre till i kön för passet.

Flera allvarliga incidenter

Detta är bara den senaste av en lång rad AI-relaterade hackningar under sommaren. För ett par veckor sedan medgav OpenAI att en av bolagets AI-modeller tagit sig ut ur en testmiljö och hackat AI-plattformen Hugging Face.

Och ett AI från Anthropic tog sig in i tre organisationers system under säkerhetstester, utan att någon av de drabbade märkte något förrän Anthropic själva hörde av sig. Dessutom laddade den upp skadlig kod.

Även Meta har erkänt att deras AI varit på hackningsäventyr.