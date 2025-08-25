Ungefär 250 kronor i månaden kostar premium-versionen av ChatGPT. Men här vill en minister att det ska vara gratis.
Ministerns idé: Ge alla ChatGPT Plus
Mest läst i kategorin
Lovables vd: Universitetsexamen behövs inte längre
Tröskeln har sänkts för att kunna programmera, och det gör teknisk kompetens mindre viktig. Det menar Anton Osika, vd och medgrundare av Lovable. Artificiell intelligens håller på att förändra många branscher i grunden – och techbranschen är kanske det tydligaste exemplet. För bara några år sedan var en examen i datavetenskap en inträdesbiljett till ett …
Striden hårdnar – techjättar ställs mot EU:s operatörer
Europas telekomföretag vill ha mer pengar från techjättarna för att bygga ut nät. Det bäddar för en rejäl konflikt i EU:s kommande lagförslag. EU-kommissionen förbereder en omfattande reform av telekomsektorn genom den kommande Digital Networks Act, som ska presenteras i december. Den är tänkt att underlätta utbyggnaden av 5G och fiber, locka investeringar och göra …
Ministerns uttalande får Kina att uppmana till bojkott
Kina får inte ens köpa det tredje bästa som USA har i chipväg, sa handelsministern Howard Lutnick. Det kan leda till en bojkott från Peking. Ska Kina kunna ta del av amerikanska företags avancerade AI-chip? Det är knäckfrågan som nu har rört upp en storm mellan de två länderna. Efter att USA:s handelsminister Howard Lutnick …
Slut på jättelönerna – Meta inför anställningsstopp
Metas höga löner till de allra bästa AI-ingenjörerna började få investerare att skruva på sig. Nu gör företaget en tvärbromsning. När Mark Zuckerberg insåg att Meta hade halkat efter i det stentuffa AI-racet tog han till drastiska metoder. Han började kontakta några av de allra mest välrenommerade forskarna och ingenjörerna i Silicon Valley och erbjöd …
Lovable vill locka ungdomar med höga ingångslöner
Svenska Lovable är ett av de mest hajpade AI-bolagen just nu och tog nyligen in nästan två miljarder kronor. Nu ska en del av dem användas till att värva studenter och gymnasister. Lovable har väckt stor uppmärksamhet, inte minst för att ha vuxit snabbt i en mycket konkurrensutsatt bransch. Nu har man återigen fått blickarna …
I takt med AI blir allt mer populärt och tillgängligt runt om i världen försöker många regeringar uppmuntra företag och privatpersoner att använda tekniken.
I Storbritannien har teknologiministern Peter Kyle gått ett steg längre.
I ett möte med OpenAI:s Sam Altman nyligen diskuterades ett förslag om att köpa premium-varianten av ChatGPT – till alla invånare i landet, skriver The Guardian.
Missa inte: Altman erkänner: AI kan vara i en bubbla. Realtid
Blev för dyrt
Förslaget beräknades kunna kosta så mycket som två miljarder pund, och den prislappen ska i slutändan ha blivit för dyr för att den brittiska regeringen skulle genomföra förslaget.
Men enligt experter visar diskussionerna ändå hur nära samarbetet mellan den amerikanska AI-jätten OpenAI och den brittiska regeringen har blivit.
Storbritannien räknas i dag som en av företagets största marknader för betalabonnemang och regeringen har uttryckt ambitioner att placera landet i framkant av den globala AI-utvecklingen.
I juli undertecknades ett icke-bindande samförståndsavtal mellan regeringen och OpenAI om att utforska hur AI kan användas i brittiska offentliga verksamheter.
Missa inte: Wall Street viftar bort OpenAI-vd:ns AI-panik. Dagens PS
Senaste nytt
Slutit flera avtal
Avtalet öppnar för att tekniken kan införas inom exempelvis utbildning, rättsväsende, försvar och sjukvård.
Samarbetet skulle även kunna innebära att bolaget får tillgång till viss statlig data för att utveckla sina tjänster.
OpenAI har parallellt slutit avtal med andra regeringar, bland annat Förenade Arabemiraten, där målet är att göra ChatGPT tillgängligt på nationell nivå.
Missa inte: Giganternas kamp: Musk ville ha Zuckerbergs hjälp mot Altman. Realtid
Kritiseras av kändisar
Samtidigt vill man integrera tekniken i transport, hälsovård och utbildning. Liknande initiativ diskuteras med flera länder.
Frågan om AI-satsningar i Storbritannien väcker dock debatt. Kritiker menar att regeringen lutar sig för tungt mot stora amerikanska teknikbolag, på bekostnad av mindre aktörer inom den inhemska AI-sektorn.
Dessutom pågår en kontrovers kring upphovsrätten, där kulturpersonligheter som Elton John och Tom Stoppard varnat för konsekvenserna av planerade lagändringar.
Missa inte: EU och Storbritannien överens men får kritik. Dagens PS
Ingått samarbeten med konkurrenter
Dessa skulle ge AI-företag möjlighet att träna modeller på upphovsrättsskyddat material utan uttryckligt tillstånd från rättighetsinnehavarna.
Keir Starmers Labour-regering framhåller dock att samarbetet med OpenAI och andra internationella bolag är ett sätt att attrahera investeringar, bygga upp infrastruktur och stärka säkerheten kring ny teknik.
Man har också nyligen ingått överenskommelser med Googles AI-verksamhet och konkurrenten Anthropic, enligt Fortune.
Missa inte: OpenAI testar sina nya modeller – i Sverige. Realtid