Ministerns idé: Ge alla ChatGPT Plus

I takt med AI blir allt mer populärt och tillgängligt runt om i världen försöker många regeringar uppmuntra företag och privatpersoner att använda tekniken.

I Storbritannien har teknologiministern Peter Kyle gått ett steg längre.

I ett möte med OpenAI:s Sam Altman nyligen diskuterades ett förslag om att köpa premium-varianten av ChatGPT – till alla invånare i landet, skriver The Guardian.

Blev för dyrt

Förslaget beräknades kunna kosta så mycket som två miljarder pund, och den prislappen ska i slutändan ha blivit för dyr för att den brittiska regeringen skulle genomföra förslaget.

Men enligt experter visar diskussionerna ändå hur nära samarbetet mellan den amerikanska AI-jätten OpenAI och den brittiska regeringen har blivit.

Sam Altman ska ha haft intensiva diskussioner med den brittiska regeringen som är mån om att ligga i AI-utvecklingens framkant. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT).

Storbritannien räknas i dag som en av företagets största marknader för betalabonnemang och regeringen har uttryckt ambitioner att placera landet i framkant av den globala AI-utvecklingen.

I juli undertecknades ett icke-bindande samförståndsavtal mellan regeringen och OpenAI om att utforska hur AI kan användas i brittiska offentliga verksamheter.

