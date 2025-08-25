Realtid
Ministerns idé: Ge alla ChatGPT Plus

chatgpt
Peter Kyle har profilerat sig som en mycket AI-vänlig minister och använder själv verktyg som ChatGPT ofta. (Foto: Kin Cheung/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Ungefär 250 kronor i månaden kostar premium-versionen av ChatGPT. Men här vill en minister att det ska vara gratis.

I takt med AI blir allt mer populärt och tillgängligt runt om i världen försöker många regeringar uppmuntra företag och privatpersoner att använda tekniken.

I Storbritannien har teknologiministern Peter Kyle gått ett steg längre.

I ett möte med OpenAI:s Sam Altman nyligen diskuterades ett förslag om att köpa premium-varianten av ChatGPT – till alla invånare i landet, skriver The Guardian.

Blev för dyrt

Förslaget beräknades kunna kosta så mycket som två miljarder pund, och den prislappen ska i slutändan ha blivit för dyr för att den brittiska regeringen skulle genomföra förslaget.

Men enligt experter visar diskussionerna ändå hur nära samarbetet mellan den amerikanska AI-jätten OpenAI och den brittiska regeringen har blivit.

Sam Altman ska ha haft intensiva diskussioner med den brittiska regeringen som är mån om att ligga i AI-utvecklingens framkant. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT).
Storbritannien räknas i dag som en av företagets största marknader för betalabonnemang och regeringen har uttryckt ambitioner att placera landet i framkant av den globala AI-utvecklingen.

I juli undertecknades ett icke-bindande samförståndsavtal mellan regeringen och OpenAI om att utforska hur AI kan användas i brittiska offentliga verksamheter.

Slutit flera avtal

Avtalet öppnar för att tekniken kan införas inom exempelvis utbildning, rättsväsende, försvar och sjukvård.

Samarbetet skulle även kunna innebära att bolaget får tillgång till viss statlig data för att utveckla sina tjänster.

OpenAI har parallellt slutit avtal med andra regeringar, bland annat Förenade Arabemiraten, där målet är att göra ChatGPT tillgängligt på nationell nivå.

Kritiseras av kändisar

Samtidigt vill man integrera tekniken i transport, hälsovård och utbildning. Liknande initiativ diskuteras med flera länder.

Frågan om AI-satsningar i Storbritannien väcker dock debatt. Kritiker menar att regeringen lutar sig för tungt mot stora amerikanska teknikbolag, på bekostnad av mindre aktörer inom den inhemska AI-sektorn.

Dessutom pågår en kontrovers kring upphovsrätten, där kulturpersonligheter som Elton John och Tom Stoppard varnat för konsekvenserna av planerade lagändringar.

Ingått samarbeten med konkurrenter

Dessa skulle ge AI-företag möjlighet att träna modeller på upphovsrättsskyddat material utan uttryckligt tillstånd från rättighetsinnehavarna.

Keir Starmers Labour-regering framhåller dock att samarbetet med OpenAI och andra internationella bolag är ett sätt att attrahera investeringar, bygga upp infrastruktur och stärka säkerheten kring ny teknik.

Man har också nyligen ingått överenskommelser med Googles AI-verksamhet och konkurrenten Anthropic, enligt Fortune.

