Altman erkänner: AI kan vara i en bubbla

altman
OpenAI:s vd Sam Altman menar att det kan finnas en övervärdering av vissa AI-bolag. (Foto: Kevin Wolf/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Allt mer pengar lastas in i AI-sektorn. Det har fått bedömare att varna för en bubbla – och nu sällar sig Sam Altman till dem.

OpenAI:s vd Sam Altman är en centralfigur i den pågående AI-utvecklingen.

Investerare flockas både kring och hans andras techbolag för att få en del av kakan.

Men nu varnar Altman själv för uppblåsta värderingar – och jämför marknaden för artificiell intelligens med den hajp som omgav internetbolagen under slutet av 1990-talet, skriver The Verge.

Får medhåll av stora namn

Även om Altman håller med om att teknologin är en innovation som kan få enorm betydelse på sikt anser han att investerare i stor utsträckning blivit överentusiastiska.

”Är vi inne i en fas där investerare som helhet är överexalterade över AI? Min åsikt är ja. Är AI det viktigaste som har hänt på väldigt länge? Min åsikt är också ja”, säger han.

Efterfrågan på stora datacenter tros fortsätta att vara stor. (Foto: Bram Janssen/AP/TT).
Enligt tidningen ska Altman ha gjort jämförelsen mellan dagens AI-klimat och hur det såg ut inför IT-kraschen våren 2000.

Liknande farhågor har uttryckts av flera framträdande namn inom finansvärlden, däribland Alibabas medgrundare Joe Tsai, Bridgewater Associates grundare Ray Dalio och Apollo Global Managements chefsekonom Torsten Slok.

Svagare aktörer kan få höga värderingar

Slok har nyligen påpekat att dagens AI-drivna värderingar i S&P 500 överträffar nivåerna under interneteran och att risken för en kraftig korrigering därför är större.

Altman har samtidigt betonat att AI-industrins långsiktiga potential är fortsatt stark. Däremot finns enligt flera bedömare tydliga tecken på spekulativt kapital som driver upp värderingar i bolag med svaga fundamenta, enligt CNBC.

Ray Wang, analytiker på Futurum Group, menar att underliggande efterfrågan inom halvledare och datacenter är robust men att det samtidigt uppstår fickor av övervärdering kring mindre aktörer.

Tonar ned AGI-diskussion

OpenAI har nyligen lanserat sin senaste modell GPT-5. Introduktionen har inte varit helt problemfri då flera användare upplevt att modellen är mindre intuitiv än föregångaren.

Som svar har bolaget åter öppnat tillgången till äldre versioner för betalande kunder.

Diskussionen kring om den nya modellen för utvecklingen närmare så kallad artificiell generell intelligens har också avtagit, där Altman numera tonar ned relevansen i begreppet.

OpenAI fortsätter att växa

Samtidigt växer OpenAI snabbt. Bolaget uppges ha en årlig återkommande intäktstakt på över 20 miljarder dollar, även om lönsamhet ännu inte uppnåtts.

Under året har OpenAI värderats till omkring 500 miljarder dollar i samband med en planerad sekundärförsäljning av aktier, och i mars togs 40 miljarder dollar in i en finansieringsrunda.

Altman har också lyft fram planer på enorma investeringar i datacenter, med summor i storleksordningen biljoner dollar.

