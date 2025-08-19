Altman erkänner: AI kan vara i en bubbla

OpenAI:s vd Sam Altman är en centralfigur i den pågående AI-utvecklingen.

Investerare flockas både kring och hans andras techbolag för att få en del av kakan.

Men nu varnar Altman själv för uppblåsta värderingar – och jämför marknaden för artificiell intelligens med den hajp som omgav internetbolagen under slutet av 1990-talet, skriver The Verge.

Får medhåll av stora namn

Även om Altman håller med om att teknologin är en innovation som kan få enorm betydelse på sikt anser han att investerare i stor utsträckning blivit överentusiastiska.

”Är vi inne i en fas där investerare som helhet är överexalterade över AI? Min åsikt är ja. Är AI det viktigaste som har hänt på väldigt länge? Min åsikt är också ja”, säger han.

Efterfrågan på stora datacenter tros fortsätta att vara stor. (Foto: Bram Janssen/AP/TT).

Enligt tidningen ska Altman ha gjort jämförelsen mellan dagens AI-klimat och hur det såg ut inför IT-kraschen våren 2000.

Liknande farhågor har uttryckts av flera framträdande namn inom finansvärlden, däribland Alibabas medgrundare Joe Tsai, Bridgewater Associates grundare Ray Dalio och Apollo Global Managements chefsekonom Torsten Slok.

