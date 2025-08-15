Realtid
OpenAI testar sina nya modeller – i Sverige

Sam Altmans OpenAI har nu lanserat öppna modeller för första gången, som är tänkta att fungera bättre på flera sätt. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Sveriges offentliga sektor ses inte alltid som teknologins spjutsspets. Men det är här som OpenAI vill testa sina nya modeller.

När OpenAI lanserar en ny språkmodell riktas hela techvärldens blickar dit. Sam Altmans bolag ligger i AI-utvecklingens absoluta framkant.

Nu har man lanserat två nya ”öppna” språkmodeller – och OpenAI vill testa dem i en verklig miljö.

Valet föll på Sverige, där modellerna nu ska användas inom offentlig sektor, skriver Ny Teknik.

Har haft modeller utan insyn tidigare

Att de nya modellerna, gpt-oss-120b och gpt-oss-20b, är öppna innebär att vem som helst kan ladda ner vikterna, alltså det som styr modellernas svar.

Det utgör en skillnad mot företagets tidigare, proprietära modeller. Öppna modeller ger användare möjlighet att analysera, finjustera och anpassa tekniken för specifika behov.

OpenAI är mest känt för sin chatbot, ChatGPT, som nu har kommit i en ny, uppgraderad variant. (Foto: Kiichiro Sato/AP/TT).
För offentlig sektor kan detta innebära säkrare och mer anpassade lösningar, då systemen kan driftas inom landet och hantera känslig information utan att data behöver skickas till utländska servrar.

”Passande tillämpning”

En av de utvalda samarbetspartnerna i utvecklingen av modellerna är AI Sweden, Sveriges nationella center för artificiell intelligens.

AI Sweden driver även ett omfattande initiativ tillsammans med 55 aktörer inom offentlig sektor, där målet är att ta fram en digital AI-assistent, kallad Svea. Det fångade OpenAI:s uppmärksamhet.

”De var angelägna att få veta mer om hur man arbetar med öppna modeller i ett mindre land som Sverige, med ett språk som inte talas av så många. Dessutom tyckte OpenAI att vårt arbete med Svea för offentliga sektorn var väldigt spännande. Det är en väldigt passande tillämpning för den här typen av ai-modeller”, säger Magnus Sahlgren, som är forskningschef på AI Sweden.

Håller på att testa

OpenAI:s nya modeller är så kallade ”resonerande modeller”, designade för att bearbeta information och resonera över längre kontexter.

Just nu genomför AI Sweden omfattande tester för att utvärdera deras kapacitet på svenska, med fokus på det formella och specialiserade språk som ofta används av myndigheter.

Öppna modeller kan ge fördelar

Enligt AI Sweden finns redan ett utbrett intresse för språkmodeller inom offentlig sektor. Tjänster som ChatGPT, Google Gemini och Claude används i viss utsträckning.

Samtidigt gör säkerhetskraven gör att många organisationer behöver lösningar som kan driftas lokalt.

Öppna språkmodeller kan därför bli en avgörande komponent i att införa AI på ett säkert och effektivt sätt i svenska myndigheter och kommuner.

