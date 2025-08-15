OpenAI testar sina nya modeller – i Sverige

När OpenAI lanserar en ny språkmodell riktas hela techvärldens blickar dit. Sam Altmans bolag ligger i AI-utvecklingens absoluta framkant.

Nu har man lanserat två nya ”öppna” språkmodeller – och OpenAI vill testa dem i en verklig miljö.

Valet föll på Sverige, där modellerna nu ska användas inom offentlig sektor, skriver Ny Teknik.

Har haft modeller utan insyn tidigare

Att de nya modellerna, gpt-oss-120b och gpt-oss-20b, är öppna innebär att vem som helst kan ladda ner vikterna, alltså det som styr modellernas svar.

Det utgör en skillnad mot företagets tidigare, proprietära modeller. Öppna modeller ger användare möjlighet att analysera, finjustera och anpassa tekniken för specifika behov.

OpenAI är mest känt för sin chatbot, ChatGPT, som nu har kommit i en ny, uppgraderad variant. (Foto: Kiichiro Sato/AP/TT).

För offentlig sektor kan detta innebära säkrare och mer anpassade lösningar, då systemen kan driftas inom landet och hantera känslig information utan att data behöver skickas till utländska servrar.

