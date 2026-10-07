OpenAI och Anthropic har fått en ny konkurrent – släpper egen modell

En ny amerikansk AI-startup kan bli en växande konkurrent till OpenAI och Anthropic.

Reflection har presenterat AI-modellen Beam.

Den är inriktad på programmering och arbetsuppgifter som kan utföras med begränsad mänsklig inblandning, skriver New York Times.

Kan köras lokalt

Beam är utvecklad för så kallad agentisk AI, där modellen kan hantera flera steg i en arbetsprocess och bland annat skriva och bearbeta kod.

Reflection uppger att modellen kan mäta sig med den kinesiska öppna modellen GLM-5.2, samtidigt som den ska vara mer effektiv.

En viktig del av satsningen är att Beam ska göras tillgänglig som en så kallad open-weight-modell, skriver Moneywise.

Det innebär att modellens vikter kan laddas ned och köras lokalt, vilket ger användare möjlighet att använda tekniken utan att vara beroende av en central molntjänst.

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