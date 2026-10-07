Beam heter AI-modellen som kommer ifrån start-upen Reflection. Med Nvidia i ryggen försöker man att utmana jättarna.
OpenAI och Anthropic har fått en ny konkurrent – släpper egen modell
En ny amerikansk AI-startup kan bli en växande konkurrent till OpenAI och Anthropic.
Reflection har presenterat AI-modellen Beam.
Den är inriktad på programmering och arbetsuppgifter som kan utföras med begränsad mänsklig inblandning, skriver New York Times.
Kan köras lokalt
Beam är utvecklad för så kallad agentisk AI, där modellen kan hantera flera steg i en arbetsprocess och bland annat skriva och bearbeta kod.
Reflection uppger att modellen kan mäta sig med den kinesiska öppna modellen GLM-5.2, samtidigt som den ska vara mer effektiv.
En viktig del av satsningen är att Beam ska göras tillgänglig som en så kallad open-weight-modell, skriver Moneywise.
Det innebär att modellens vikter kan laddas ned och köras lokalt, vilket ger användare möjlighet att använda tekniken utan att vara beroende av en central molntjänst.
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Ökad konkurrens
Utvecklingen kan öka konkurrensen på marknaden för AI-modeller som används vid programmering. Många av de mest avancerade modellerna på området är i dag stängda och kontrolleras av företag som OpenAI, Anthropic och Google.
På rankinglistan SWE-bench, som mäter AI-modellers förmåga att lösa verkliga programmeringsuppgifter, domineras toppen av modeller från de stora amerikanska teknikbolagen.
Bland de öppna modellerna återfinns däremot främst kinesiska alternativ, däribland MiniMax M2.5 och GLM 5.
Om Beam lyckas etablera sig bland de bäst presterande modellerna kan det därför bli ett betydande genombrott för en amerikansk open-weight-modell. Reflection har uppgett att modellens vikter och tillhörande dokumentation ska släppas senare i oktober.
Den ökade konkurrensen kommer samtidigt när AI-bolagen värderas högt och investerare försöker bedöma vilka företag som kommer att dominera den snabbt växande marknaden.
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Kan påverka breda börsindex
Anthropic uppges förbereda en börsnotering i november, medan OpenAI också överväger en börsnotering men ännu inte har fastställt någon tidpunkt.
Utvecklingen kan även få konsekvenser för börsen. S&P 500 har stigit kraftigt under AI-boomen och flera av de största bolagen i indexet har betydande exponering mot AI.
Alphabet, Microsoft, Nvidia och Tesla är exempel på bolag vars värderingar kan påverkas om konkurrensen inom AI skärps.
Reflection har samtidigt stöd från Nvidia, en av de största börsnoterade aktörerna inom AI-infrastruktur.
För investerare innebär utvecklingen ytterligare ett skäl att beakta koncentrationsrisken i portföljer som är starkt exponerade mot AI-relaterade aktier.
En svagare utveckling för sektorn skulle kunna få betydande följder för breda börsindex och därmed även för pensionssparande.
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