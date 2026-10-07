Kina tar sig in i hjärnan med ny teknik – nya implantant godkänns

Kina trappar upp satsningarna på brain-computer interface, BCI, i ambitionen att ta en ledande position inom neuroteknik.

Området har blivit en ny front i den teknologiska konkurrensen mellan Kina och USA, där amerikanska bolag som Neuralink länge har legat i framkant.

BCI-teknik gör det möjligt att läsa av signaler från hjärnan och i vissa fall även skicka signaler tillbaka.

Kan styra med hjärnan

Tekniken utvecklas bland annat för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att styra datorer eller proteser med hjälp av nervsignaler, skriver The Economist.

I Kina har staten pekat ut neuroteknik som en framtidsindustri tillsammans med bland annat kvantdatorer, robotik och fusionskraft.

Myndigheter har under de senaste åren byggt upp ett regelverk och styrt resurser till företag och universitet för att påskynda utvecklingen.

Kinesiska myndigheter införde etiska riktlinjer för BCI-forskning 2024. Året därpå infördes nationella avgifts- och ersättningskoder inom sjukvården, vilket ska underlätta användningen av tekniken inom medicinska behandlingar.

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