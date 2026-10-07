Elon Musks Neuralink har redan försökt utveckla tekniken som kopplar samman hjärna och dator. Nu satsar Kina hårt på att komma ikapp.
Kina tar sig in i hjärnan med ny teknik – nya implantant godkänns
Kina trappar upp satsningarna på brain-computer interface, BCI, i ambitionen att ta en ledande position inom neuroteknik.
Området har blivit en ny front i den teknologiska konkurrensen mellan Kina och USA, där amerikanska bolag som Neuralink länge har legat i framkant.
BCI-teknik gör det möjligt att läsa av signaler från hjärnan och i vissa fall även skicka signaler tillbaka.
Kan styra med hjärnan
Tekniken utvecklas bland annat för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att styra datorer eller proteser med hjälp av nervsignaler, skriver The Economist.
I Kina har staten pekat ut neuroteknik som en framtidsindustri tillsammans med bland annat kvantdatorer, robotik och fusionskraft.
Myndigheter har under de senaste åren byggt upp ett regelverk och styrt resurser till företag och universitet för att påskynda utvecklingen.
Kinesiska myndigheter införde etiska riktlinjer för BCI-forskning 2024. Året därpå infördes nationella avgifts- och ersättningskoder inom sjukvården, vilket ska underlätta användningen av tekniken inom medicinska behandlingar.
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Placeras ovanpå hjärnan
I höst startar dessutom den första universitetsutbildningen i BCI-teknik vid Tianjin University.
Hundratals kinesiska nystartade bolag och tusentals leverantörer arbetar nu med olika typer av BCI-produkter.
Bland de företag som försöker konkurrera med Neuralink finns NeuroXess, som har genomfört kliniska försök med trådlösa hjärnimplantat, samt StairMed och NeuCyber.
Utvecklingen omfattar även mindre invasiva lösningar. I mars godkändes en produkt från Shanghai-baserade Neuracle som placeras på hjärnans yta i stället för att tränga in i själva hjärnvävnaden, skriver South China Morning Post.
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Tror på växande marknad
Produkten blev därmed världens första kommersiellt tillgängliga halv-invasiva BCI-implantat. Kort därefter fick den en sjukförsäkringskod i Kina, vilket underlättar försäljning inom den kinesiska vården.
Samtidigt växer marknaden för helt icke-invasiva produkter. Omkring 20 kinesiska företag säljer redan BCI-baserade bärbara produkter. De kan bland annat användas för sömn, spel och andra konsumenttillämpningar.
Apparaterna placeras utanpå huvudet och kan antingen registrera hjärnvågor eller stimulera hjärnan med svaga elektriska signaler.
Kinesiska företag räknar med att marknaden för neuroteknik kan växa kraftigt när tekniken går från forskning och medicinska tillämpningar till produkter för vardagsbruk.
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