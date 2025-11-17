Metas AI-guru sågar Zuckerbergs drömmar: "Går inte"

Yann LeCun är en av den moderna AI-forskningens mest inflytelserika pionjärer.

Nyligen kom rapporter om att han kan vara på väg att lämna Meta efter en period av ökande oenighet om hur nästa generations artificiell intelligens ska utvecklas.

LeCun uppges nu planera en startup med fokus på world models, en metod som han tror har mycket större potential än de stora språkmodeller som just nu dominerar AI-branschen, skriver Wall Street Journal.

Driver en annan linje

Detta har lett till en del konflikt med Meta som satsar hårt på just språkmodeller.

Under Mark Zuckerbergs ledning har bolaget investerat enorma resurser i att göra sin modellfamilj Llama till ett alternativ som kan överträffa konkurrensen.

Mark Zuckerberg har satsat hårt på stora språkmodeller som AI:s framtid. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).

Ambitionen är att bygga system som kan matcha eller passera mänskliga intellektuella förmågor, något som placerat LLM-tekniken i centrum för Metas strategi.

LeCun har under en längre tid drivit en annan linje.