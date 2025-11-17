Realtid
Metas AI-guru sågar Zuckerbergs drömmar: "Går inte"

lecun
Yann LeCun har haft en senior roll på Meta i åratal, men nu verkar det vara slut med det. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

AI-utvecklingen går i en rasande fart, men den har ännu inte nått människans nivå av intelligens. Yann LeCun tror inte att stora språkmodeller är framtiden.

Yann LeCun är en av den moderna AI-forskningens mest inflytelserika pionjärer.

Nyligen kom rapporter om att han kan vara på väg att lämna Meta efter en period av ökande oenighet om hur nästa generations artificiell intelligens ska utvecklas.

LeCun uppges nu planera en startup med fokus på world models, en metod som han tror har mycket större potential än de stora språkmodeller som just nu dominerar AI-branschen, skriver Wall Street Journal.

Driver en annan linje

Detta har lett till en del konflikt med Meta som satsar hårt på just språkmodeller.

Under Mark Zuckerbergs ledning har bolaget investerat enorma resurser i att göra sin modellfamilj Llama till ett alternativ som kan överträffa konkurrensen.

Mark Zuckerberg har satsat hårt på stora språkmodeller som AI:s framtid. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).

Ambitionen är att bygga system som kan matcha eller passera mänskliga intellektuella förmågor, något som placerat LLM-tekniken i centrum för Metas strategi.

LeCun har under en längre tid drivit en annan linje.

Annan typ av lösning

Han anser att dagens språkmodeller är strukturellt begränsade och saknar den typ av grundläggande förståelse som krävs för verkligt autonoma system.

”Vi kommer inte att nå AI på mänsklig nivå bara genom att skala upp LLM:er”, sa han i Alex Kantrowitz podcast Big Technology i våras.

I stället förespråkar han modeller som lär sig genom att tolka och förutsäga världen via ”sinnesdata” ungefär som människor, snarare än att samla stora mängder text.

Har haft en framträdande roll

Detta synsätt har fått honom att inta en avvikande position inom bolaget, samtidigt som hans forskningsgrupp gradvis tappat både resurser och inflytande.

LeCun har historiskt haft en framträdande roll i Metas AI-arbete.

Han rekryterades personligen av Zuckerberg 2013 för att bygga upp den forskningsenhet som senare fick namnet FAIR, och hans tidigare arbete har belönats med Turingpriset tillsammans med Geoffrey Hinton och Yoshua Bengio.

Lär arbeta med egen start-up

Men under de senaste åren har han dragit sig tillbaka från ledningsuppdrag och fokuserat på långsiktiga forskningsfrågor.

Den interna dynamiken skiftade ytterligare när Meta i år utsåg Alexandr Wang till ny ansvarig för bolagets AI-verksamhet och rekryterade OpenAI-profilen Shengjia Zhao som ny chefsforskare.

Förändringarna har väckt frågor bland anställda om vilken roll som återstår för LeCun. Mycket tyder på att han tar nästa steg på egen hand.

