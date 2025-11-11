Det är stökigt på Metas AI-avdelning. För några veckor sedan aviserades massuppsägningar – och nu väljer den främsta AI-forskaren själv att gå vidare.
Dråpslaget mot Meta – AI-pionjären överger skeppet
Mest läst i kategorin
Samsung väntade nio månader – då kunde din mobil avlyssnas
Ett avancerat spionprogram kunde infiltrera Samsungs populäraste företagsmobiler under nästan ett år. Nu varnar experter för hur sårbarheter i mobila bildsystem öppnar för avancerade attacker. Spionprogrammet Landfall utnyttjade en sårbarhet i Samsungs bildbehandlingssystem. De första skadliga filerna upptäcktes i juli 2024 – nio månader innan Samsung stängde hålet. Drabbade modeller inkluderar Galaxy S22, S23, S24 …
Sheins skräck: Amazon släpper sin egen lågprisapp
Amazon lanserar en ny app som ska locka prisjägare världen över. Frågan är: är detta e-handelsjättens drag för att ta över efter Shein? Amazon har tagit ett stort steg in på lågprismarknaden med lanseringen av sin nya app, Amazon Bazaar. Appen, som nu finns tillgänglig i 14 länder i Asien, Afrika och Latinamerika, erbjuder varor …
Skandalen kostade 100 miljoner kronor – orsak: Mänskligt misstag
Vardagliga misstag och brist på kontroll över nya verktyg har blivit en av de största säkerhetsutmaningarna på kontoret. Insiderrisker – hot som uppstår inifrån organisationen – har seglat upp som en av de mest brännande frågorna inom cybersäkerhet. Och det är inte längre illvilliga insiders som står för majoriteten av problemen, utan vanliga medarbetare som …
FBI slår till mot sajt som lurar nyhetsjättarna – vill veta vem som styr
Myndigheten kräver att få veta vem som gömmer sig bakom sajten som sparar internet – och hjälper folk att slippa betala för nyheter. Den amerikanska federala polisen FBI har beordrat domänföretaget Tucows att avslöja vem som egentligen ligger bakom den omtalade webbplatsen Archive.is, även känd som Archive.today. Sajten sparar kopior av webbsidor – och används …
Apple laddar stort för rymdrevolutionen
Apple siktar mot rymden – bokstavligen. Nästa iPhone kan bli din länk till världen, även där ingen mast når fram. Apple förbereder en teknisk attack mot en av vardagens största irritationsmoment: dålig täckning. I kommande iPhone 17 ska satellittekniken lyfta till helt nya nivåer. Målet? Att göra uppkoppling möjlig var som helst på jorden – …
Meta har hamnat på efterkälken i AI-racet och har därför investerat enorma summor i att försöka komma ikapp de andra techjättarna.
Men nu åker man en rejäl smäll när man förlorar en av sina mest framstående profiler inom artificiell intelligens.
Företagets chefsforskare och AI-pionjär Yann LeCun planerar nämligen att lämna bolaget för att starta ett eget företag, enligt uppgifter till Financial Times.
Kommer efter en omorganisation
LeCun, som tilldelades Turingpriset för sina banbrytande insatser inom maskininlärning, har lett Metas forskningsavdelning Fair (Fundamental AI Research) sedan 2013.
Hans beslut att lämna sammanfaller med en omfattande omstrukturering av Metas AI-strategi under ledning av vd Mark Zuckerberg.
Zuckerberg har under året skiftat fokus från långsiktig forskning till snabbare kommersiell utveckling av stora språkmodeller och AI-produkter.
Strategin syftar till att återta mark från konkurrenter som OpenAI, Google och Anthropic, efter att företagets senaste modell Llama 4 fått svalt mottagande och Metas AI-chattbot haft svårt att vinna användare.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Rekryterade expert
I somras rekryterade Zuckerberg Alexandr Wang, grundare av datahanteringsbolaget Scale AI, för att leda en ny enhet med uppdrag att utveckla så kallad ”superintelligens”.
Meta betalade motsvarande 14,3 miljarder dollar för nästan hälften av Wangs bolag och för att knyta honom till företaget.
Sedan dess har LeCun rapporterat direkt till Wang, vilket enligt källor bidragit till ökade spänningar inom organisationen.
Ligger en bra bit bort
LeCun har länge förespråkat en annan forskningsinriktning än den som Meta nu prioriterar.
I stället för språkmodeller har han satsat på att utveckla så kallade world models – system som lär sig förstå den fysiska världen genom att analysera bilder, video och rumsliga data.
Tekniken syftar till att på sikt möjliggöra AI med en människolik förmåga till förståelse och planering, men bedöms ligga minst ett decennium bort från kommersiell tillämpning.
Ska ha talat med investerare
Hans nya företag väntas bygga vidare på just detta forskningsspår. LeCun uppges redan ha inlett samtal med investerare inför en kapitalrunda.
Metas omställning har samtidigt skapat turbulens i bolaget. Under året har flera ledande forskare lämnat, bland dem Joelle Pineau, och omkring 600 anställda i AI-enheten har fått gå, skriver New York Times.
Efter besked om ökade AI-investeringar föll Metas aktie kraftigt i slutet av oktober, vilket raderade närmare 240 miljarder dollar i börsvärde.
Läs mer: Förlorade pensionen på krypto – får skatta sju miljoner. Dagens PS