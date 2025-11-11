Realtid
Dråpslaget mot Meta – AI-pionjären överger skeppet

meta
Yann LeCun har varit Metas chefsforskare inom AI, men får nu klara sig utan honom framöver. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Det är stökigt på Metas AI-avdelning. För några veckor sedan aviserades massuppsägningar – och nu väljer den främsta AI-forskaren själv att gå vidare.

Meta har hamnat på efterkälken i AI-racet och har därför investerat enorma summor i att försöka komma ikapp de andra techjättarna.

Men nu åker man en rejäl smäll när man förlorar en av sina mest framstående profiler inom artificiell intelligens.

Företagets chefsforskare och AI-pionjär Yann LeCun planerar nämligen att lämna bolaget för att starta ett eget företag, enligt uppgifter till Financial Times.

Kommer efter en omorganisation

LeCun, som tilldelades Turingpriset för sina banbrytande insatser inom maskininlärning, har lett Metas forskningsavdelning Fair (Fundamental AI Research) sedan 2013.

Hans beslut att lämna sammanfaller med en omfattande omstrukturering av Metas AI-strategi under ledning av vd Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerbergs AI-ambitioner tycks vara på väg att komma på skam. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).

Zuckerberg har under året skiftat fokus från långsiktig forskning till snabbare kommersiell utveckling av stora språkmodeller och AI-produkter.

Strategin syftar till att återta mark från konkurrenter som OpenAI, Google och Anthropic, efter att företagets senaste modell Llama 4 fått svalt mottagande och Metas AI-chattbot haft svårt att vinna användare.

Rekryterade expert

I somras rekryterade Zuckerberg Alexandr Wang, grundare av datahanteringsbolaget Scale AI, för att leda en ny enhet med uppdrag att utveckla så kallad ”superintelligens”.

Meta betalade motsvarande 14,3 miljarder dollar för nästan hälften av Wangs bolag och för att knyta honom till företaget.

Sedan dess har LeCun rapporterat direkt till Wang, vilket enligt källor bidragit till ökade spänningar inom organisationen.

Ligger en bra bit bort

LeCun har länge förespråkat en annan forskningsinriktning än den som Meta nu prioriterar.

I stället för språkmodeller har han satsat på att utveckla så kallade world models – system som lär sig förstå den fysiska världen genom att analysera bilder, video och rumsliga data.

Tekniken syftar till att på sikt möjliggöra AI med en människolik förmåga till förståelse och planering, men bedöms ligga minst ett decennium bort från kommersiell tillämpning.

Ska ha talat med investerare

Hans nya företag väntas bygga vidare på just detta forskningsspår. LeCun uppges redan ha inlett samtal med investerare inför en kapitalrunda.

Metas omställning har samtidigt skapat turbulens i bolaget. Under året har flera ledande forskare lämnat, bland dem Joelle Pineau, och omkring 600 anställda i AI-enheten har fått gå, skriver New York Times.

Efter besked om ökade AI-investeringar föll Metas aktie kraftigt i slutet av oktober, vilket raderade närmare 240 miljarder dollar i börsvärde.

