Dråpslaget mot Meta – AI-pionjären överger skeppet

Meta har hamnat på efterkälken i AI-racet och har därför investerat enorma summor i att försöka komma ikapp de andra techjättarna.

Men nu åker man en rejäl smäll när man förlorar en av sina mest framstående profiler inom artificiell intelligens.

Företagets chefsforskare och AI-pionjär Yann LeCun planerar nämligen att lämna bolaget för att starta ett eget företag, enligt uppgifter till Financial Times.

Kommer efter en omorganisation

LeCun, som tilldelades Turingpriset för sina banbrytande insatser inom maskininlärning, har lett Metas forskningsavdelning Fair (Fundamental AI Research) sedan 2013.

Hans beslut att lämna sammanfaller med en omfattande omstrukturering av Metas AI-strategi under ledning av vd Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerbergs AI-ambitioner tycks vara på väg att komma på skam. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).

Zuckerberg har under året skiftat fokus från långsiktig forskning till snabbare kommersiell utveckling av stora språkmodeller och AI-produkter.

Strategin syftar till att återta mark från konkurrenter som OpenAI, Google och Anthropic, efter att företagets senaste modell Llama 4 fått svalt mottagande och Metas AI-chattbot haft svårt att vinna användare.