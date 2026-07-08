Europeiska aktier lyfts fram som köpvärda – trots hackig ekonomi

Den europeiska ekonomin fortsätter att växa långsammare än både USA och andra utvecklade ekonomier.

Trots det kan europeiska aktier vara betydligt mer attraktiva än vad många internationella investerare verkar tro.

Det visar en analys från The Economist.

Inte så beroende av inhemsk tillväxt

Internationella valutafonden räknar med att euroområdet växer med omkring 1,1 procent i år, jämfört med 1,8 procent för utvecklade ekonomier som helhet och 2,3 procent i USA.

Samtidigt brottas Europa med flera strukturella utmaningar, däribland begränsad AI-industri, ansträngda elnät och ett stort beroende av importerad energi.

Trots den svaga makroekonomiska utvecklingen är många av Europas börsbolag betydligt mindre beroende av den inhemska ekonomin än vad investerare ofta antar.

Över hälften av de noterade bolagens intäkter kommer från marknader utanför Europas utvecklade ekonomier. För de största börsbolagen är andelen omkring 60 procent.

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