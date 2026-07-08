Tillväxten vill inte ta fart i många länder i Europa. Ändå vill The Economist hävda att det finns fynd att göra på europeiska börser.
Europeiska aktier lyfts fram som köpvärda – trots hackig ekonomi
Den europeiska ekonomin fortsätter att växa långsammare än både USA och andra utvecklade ekonomier.
Trots det kan europeiska aktier vara betydligt mer attraktiva än vad många internationella investerare verkar tro.
Det visar en analys från The Economist.
Inte så beroende av inhemsk tillväxt
Internationella valutafonden räknar med att euroområdet växer med omkring 1,1 procent i år, jämfört med 1,8 procent för utvecklade ekonomier som helhet och 2,3 procent i USA.
Samtidigt brottas Europa med flera strukturella utmaningar, däribland begränsad AI-industri, ansträngda elnät och ett stort beroende av importerad energi.
Trots den svaga makroekonomiska utvecklingen är många av Europas börsbolag betydligt mindre beroende av den inhemska ekonomin än vad investerare ofta antar.
Över hälften av de noterade bolagens intäkter kommer från marknader utanför Europas utvecklade ekonomier. För de största börsbolagen är andelen omkring 60 procent.
Påverkas av världsekonomin
Det innebär att utvecklingen på Europas aktiemarknader i hög grad påverkas av den globala ekonomin snarare än av den europeiska konjunkturen.
Analysen pekar också på att många investerare reagerade kraftigt när konflikten mellan Iran och Israel ledde till störningar kring Hormuzsundet.
Kapitalflöden till europeiska aktiefonder avtog och europeiska aktier återhämtade sig långsammare än amerikanska, trots att flera europeiska företag samtidigt kunde gynnas av högre råvarupriser.
En betydande del av vinsterna i det europeiska aktieindexet kommer från energi-, kemi- och råvarubolag, som ofta stärks när energipriserna stiger.
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Har blivit mer optimistiska
Även banksektorn, som utgör en stor del av Europas börsvärde, tenderar att gynnas av högre inflation och räntor genom förbättrade räntenetton.
Aktieanalytiker har därför blivit allt mer optimistiska om bolagens vinstutveckling. Prognoserna pekar mot en genomsnittlig vinsttillväxt på omkring 17 procent under 2026.
Det är lägre än den väntade utvecklingen i USA, men betydligt högre än de bedömningar som gjordes för ett par år sedan.
Slutsatsen är att Europas svaga ekonomiska tillväxt inte nödvändigtvis speglas i börsbolagens framtidsutsikter, eftersom många av de största företagen har en global intäktsbas och verksamhet långt utanför den europeiska hemmamarknaden.
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